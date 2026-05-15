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Operação da PF apreende mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa de policial civil

Valor foi encontrado durante cumprimento de mandado da Operação Sem Refino, que investiga esquema bilionário de fraudes tributárias

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de maio de 2026 - 20:23
Dinheiro estava guardado em caixas de sapato
Dinheiro estava guardado em caixas de sapato -

A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa de um dos alvos da Operação Sem Refino, deflagrada nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro. A quantia estava guardada em caixas de sapato.

A operação investiga um suposto esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro relacionado à Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. De acordo com a PF, o grupo é suspeito de atuar para dificultar cobranças fiscais e ocultar patrimônio.

Ainda segundo a investigação, o dinheiro foi encontrado na residência do policial civil Maxwell Moraes Fernandes. Em uma das caixas apreendidas havia a frase escrita à mão: “o que é bom a gente guarda”.

A ação também teve como alvo o empresário Ricardo Magro, ligado à Refit. A PF informou ainda que pediu a inclusão do nome de Magro na lista vermelha da Interpol. Ele estaria fora do Brasil.

A Operação Sem Refino também determinou o bloqueio de bilhões de reais em bens e ativos financeiros dos investigados.

Tags:

Operação Sem Refino polícia federal Refit

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