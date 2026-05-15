Operação da PF apreende mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa de policial civil

A Polícia Federal apreendeu mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na casa de um dos alvos da Operação Sem Refino, deflagrada nesta sexta-feira (15), no Rio de Janeiro. A quantia estava guardada em caixas de sapato.

A operação investiga um suposto esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro relacionado à Refit, antiga Refinaria de Manguinhos. De acordo com a PF, o grupo é suspeito de atuar para dificultar cobranças fiscais e ocultar patrimônio.

Ainda segundo a investigação, o dinheiro foi encontrado na residência do policial civil Maxwell Moraes Fernandes. Em uma das caixas apreendidas havia a frase escrita à mão: “o que é bom a gente guarda”.

A ação também teve como alvo o empresário Ricardo Magro, ligado à Refit. A PF informou ainda que pediu a inclusão do nome de Magro na lista vermelha da Interpol. Ele estaria fora do Brasil.

A Operação Sem Refino também determinou o bloqueio de bilhões de reais em bens e ativos financeiros dos investigados.