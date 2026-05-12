União Europeia proíbe importação de carnes, ovos e mel do Brasil

Segundo a UE, o Brasil não ofereceu garantia de que os produtos não utilizam antimicrobianos - Foto: Divulgação

Segundo a UE, o Brasil não ofereceu garantia de que os produtos não utilizam antimicrobianos - Foto: Divulgação

A União Europeia (UE) proibiu a importação de diversos produtos de origem animal do Brasil por conta de regras relacionadas ao uso de antimicrobianos na pecuária. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (12), após a atualização da lista de países autorizados a exportar para o bloco europeu — e o Brasil ficou de fora.

A nova regra entra em vigor no dia 3 de setembro e afeta produtos como carne bovina, aves, cavalos, ovos, peixes e mel.

Segundo informações da agência de notícias France Presse, a UE alega que o Brasil não apresentou garantias suficientes de que os produtos exportados estão livres de antimicrobianos proibidos pelo bloco. Enquanto isso, Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados a exportar normalmente para os países europeus.

Os antimicrobianos são substâncias usadas para tratar e prevenir infecções em animais. Porém, algumas dessas substâncias também podem ser utilizadas para acelerar o crescimento dos animais, prática proibida pela União Europeia.

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Em nota, um porta-voz da UE afirmou que o Brasil poderá voltar à lista de exportadores autorizados caso consiga “garantir o cumprimento dos requisitos da União relativos à utilização de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais”.

Entre os antimicrobianos proibidos pela União Europeia estão avilamicina, avoparcina, bacitracina, espiramicina, tilosina e virginiamicina.

Em abril deste ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) já havia proibido a importação, fabricação, comercialização e uso de algumas dessas substâncias voltadas para melhorar o desempenho dos animais, como a avoparcina e a virginiamicina.

Dados do sistema Agrostat, do MAPA, mostram que a União Europeia é atualmente o terceiro maior comprador de carne bovina brasileira, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. No ranking geral de carnes, o bloco europeu ocupa a segunda posição entre os principais importadores do Brasil.