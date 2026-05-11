Ciro Gomes recusa convite e não será candidato à presidência em 2026

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PSDB, recusou o convite e não participará da disputa pela Presidência da República em 2026. Segundo o próprio, ele estará na disputa pelo governo do Ceará, que será lançada no próximo sábado (16).

Segundo Ciro, durante o Fórum Otimista Brasil 2026, apesar da vontade de servir o povo brasileiro, ele optou pela tentativa no governo. "Queria ser uma opção para essa polarização, mas pendi para o Ceará."

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O presidente do PSDB, Aécio Neves, responsável pelo convite, soltou, em nota, reconhecendo a importância que uma vitória de Ciro no estado traria.

"O PSDB continuará debatendo, inclusive com a participação de Ciro Gomes, do Senador Tasso Jereissati e de outras lideranças partidárias, alternativas para o Brasil nesse momento em que a polarização e o radicalismo vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente de retomada do desenvolvimento econômico e social do país", disse Aécio.

Em 2022, Ciro participou pela última vez das eleições presidenciais, pelo PDT, e teve o seu pior resultado, 3% dos votos. Esta foi a quarta vez que se candidatou à presidência. Ciro disse que recebeu a proposta de Aécio com alegria, mas recusou.