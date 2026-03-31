TRE retotaliza votos no Rio e PL fica com vaga na Alerj após cassação de Bacellar

A retotalização dos votos das eleições de 2022 no Rio de Janeiro alterou a composição da Assembleia Legislativa (Alerj) e retirou a vaga que era ocupada por Rodrigo Bacellar, transferindo o assento para outro partido. A medida foi determinada após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que cassou o mandato do parlamentar e anulou os mais de 97 mil votos recebidos por ele.

Com a anulação dos votos, o TRE do Rio de Janeiro (TRE-RJ) realizou o recálculo do quociente eleitoral, processo que redefine a distribuição das cadeiras entre os partidos.

Com a nova contagem, Carlos Augusto, que era suplente do PL, conquistou a vaga na Alerj. Desta forma, o PL acabou reconquistando sua vaga, visto que Bacellar havia sido eleito em 2022 pela sigla, mas mudou de partido, indo para o União Brasil, dois anos depois.

A medida e as trocas, no entanto, ainda não são definitivas. O rito ainda passará por questões burocráticas e será publicado no Diário da Justiça Eleitoral. Após a publicação, haverá um período de cinco dias para recursos. Encerrado o prazo, o TRE-RJ homologa o resultado e informa a Alerj que dará posse ao novo deputado.

Apesar de ainda não existir uma posição oficial, acredita-se que o STF vai aguardar todo o rito para definir se o novo governador do estado será eleito por votação indireta, ou seja, pelos votos dos deputados, ou votação direta, quando o eleitor vai até a urna eletrônica.