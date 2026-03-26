Douglas Ruas é eleito presidente da Alerj e assume como governador interino do Estado

Douglas Ruas é formado em Direito e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gestão Pública - Foto: Thiago Lontra e Octacílio Barbosa

Douglas Ruas é formado em Direito e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gestão Pública - Foto: Thiago Lontra e Octacílio Barbosa

O deputado estadual por São Gonçalo Douglas Ruas (PL), filho do prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL), é o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) e vai assumir como governador interino do Estado do Rio por 30 dias, prazo que deverá convocar uma nova eleição para o mandato tampão para governador. A eleição ocorreu nesta quinta-feira (26), onde o deputado gonçalense foi eleito com 45 votos dos deputados presentes, unanimidade, visto que houve 45 votantes e 24 ausentes. Por conta da eleição, Douglas também deve assumir o cargo no governo do estado por conta da linha sucessória, visto que houve a renúncia de Cláudio Castro e a cassação do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar.

A eleição ocorreu em uma sessão que sofreu boicote de deputados da oposição, que além de não participar da sessão, optaram por buscar medidas judiciais para suspender a votação. A disputa seria entre Ruas e Chico Machado (PSD), mas este desistiu da candidatura ao comando da Casa.

A eleição ocorreu nesta quinta-feira (26), onde o deputado gonçalense foi eleito com 45 votos dos deputados presentes, unanimidade, visto que houve 45 votantes e 24 ausentes | Foto: Thiago Lontra e Octacílio Barbosa

Douglas Ruas é formado em Direito e servidor concursado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Gestão Pública. Já foi subsecretário de Trabalho de São Gonçalo, entre 2017 e 2018, na gestão do prefeito José Luiz Nanci. Depois ocupou o cargo de superintendente regional do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), entre 2019 e 2020. Em 2021 passou a comandar a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais da Prefeitura de São Gonçalo no mandato do seu pai, Capitão Nelson, de onde saiu para se eleger deputado estadual, com 175.977 votos, a segunda maior votação do Estado. Desde setembro de 2023 e até o início de março estava licenciado do seu mandato na Alerj, enquanto comandava a Secretaria de Estado das Cidades, responsável por projetos de obras e infraestrutura em vários municípios em parceria com prefeituras de todo o Estado.