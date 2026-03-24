TSE forma maioria para tornar Cláudio Castro inelegível por 8 anos

Para a maioria dos ministros, houve uso eleitoral da estrutura do governo, sem critérios técnicos claros, o que configura abuso de poder - Foto: Reprodução - TV Globo

Para a maioria dos ministros, houve uso eleitoral da estrutura do governo, sem critérios técnicos claros, o que configura abuso de poder - Foto: Reprodução - TV Globo

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria nesta terça-feira (24) para tornar o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, inelegível por oito anos. O placar chegou a 4 votos a 1 pela condenação, consolidando o entendimento de que houve abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Os ministros analisaram ações que apontam uso irregular da máquina pública durante a campanha de reeleição. O foco principal está em contratações em massa feitas por meio da Fundação Ceperj e da Uerj.

Segundo o processo, cerca de 27 mil funcionários temporários foram contratados, com gastos de mais de R$ 500 milhões, e parte deles teria atuado como cabos eleitorais.

Para a maioria dos ministros, houve uso eleitoral da estrutura do governo, sem critérios técnicos claros, o que configura abuso de poder.

A maioria foi formada com os votos da relatora Isabel Gallotti e dos ministros Antonio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha. Apenas Nunes Marques votou contra a condenação.

Antes disso, o julgamento já estava em andamento e havia sido interrompido por pedido de vista, quando o placar era de 2 a 0 pela cassação e inelegibilidade.

Um dia antes da retomada do julgamento, Cláudio Castro renunciou ao cargo de governador. A saída ocorreu em meio à expectativa de derrota no tribunal.

Com isso, o estado passou a ser comandado interinamente por Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio.

Mesmo com a renúncia, o processo seguiu normalmente no TSE e resultou na inelegibilidade.

A decisão complica os planos políticos de Castro, que é apontado como possível candidato ao Senado em 2026.

Apesar disso, ainda há possibilidade de ele disputar a eleição “sub judice”, dependendo de recursos ao Supremo Tribunal Federal.