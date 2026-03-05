Flávio Bolsonaro passa por cirurgia nos olhos em Brasília

Em declarações após os procedimentos, o senador afirmou que os médicos recomendaram alguns dias de repouso para evitar impactos na região dos olhos durante a recuperação - Foto: Wilson Dias/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi submetido a procedimentos cirúrgicos oftalmológicos nesta quinta-feira (5), em um hospital especializado de Brasília. As intervenções tiveram como objetivo corrigir um quadro de hipermetropia, condição que provoca dificuldade para enxergar de perto.

De acordo com a assessoria do parlamentar, foram realizadas duas cirurgias, uma em cada olho. O primeiro procedimento ocorreu na quarta-feira (4) e o segundo na manhã desta quinta-feira (5). As operações foram conduzidas pelo médico e senador Hiran Gonçalves (PP-RR), com participação do oftalmologista Takashi Hida.

Segundo a equipe do senador, as cirurgias ocorreram sem intercorrências e Flávio Bolsonaro passa bem. Após receber alta, ele seguiu para casa, onde permanece em recuperação. A previsão é que o parlamentar retome a agenda política na próxima segunda-feira (9).

Em declarações após os procedimentos, o senador afirmou que os médicos recomendaram alguns dias de repouso para evitar impactos na região dos olhos durante a recuperação. A expectativa é que a correção da hipermetropia reduza ou elimine a necessidade de uso de óculos.

Flávio Bolsonaro lançou, em dezembro de 2025, sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.