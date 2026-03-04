Preso pela PF, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão morre após tentativa de suicídio em cela

De acordo com nota oficial da Polícia Federal, o detido atentou contra a própria vida dentro da unidade policial - Foto: Metrópoles

Preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão morreu após tentar tirar a própria vida enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da corporação em Minas Gerais, poucas horas após a prisão.

De acordo com nota oficial da Polícia Federal, o detido atentou contra a própria vida dentro da unidade policial. Agentes que estavam no local prestaram socorro imediato, iniciando manobras de reanimação e acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe médica deu continuidade ao atendimento ainda nas dependências da superintendência. Sicário, como ele era conhecido, no entanto, não resistiu e morreu.

A ocorrência foi comunicada ao gabinete do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, relator do chamado “Caso Master”. A PF informou ainda que encaminhará ao magistrado os registros em vídeo que mostram a dinâmica dos fatos.

Mourão foi preso durante nova fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura a atuação de um grupo suspeito de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas informáticos. As apurações apontam que ele atuaria como uma espécie de operador ligado ao empresário Daniel Vorcaro, associado ao Banco Master.

De acordo com investigadores, Mourão teria liderado uma estrutura informal utilizada para monitorar adversários do grupo e obter informações sigilosas por meio de acessos indevidos a bases de dados de órgãos públicos.

A defesa do investigado informou que foi surpreendida pela notícia da tentativa de suicídio e que um advogado foi encaminhado à sede da PF para acompanhar a situação.