Rodrigo Neves lança Fernanda Sixel como pré-candidata a deputada estadual em 2026

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), entrou de forma decisiva no cenário eleitoral de 2026 ao lançar a esposa, Fernanda Sixel, como pré-candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. A estratégia amplia a presença do pedetista na disputa estadual.

A pré-candidatura de Fernanda Sixel está alinhada a uma dobradinha com Marcelo Freixo, pré-candidato a deputado federal e atual presidente da Embratur. A articulação reúne dois polos com forte capital político: de um lado, Freixo; de outro, o grupo liderado por Rodrigo Neves, que cumpre seu terceiro mandato à frente da Prefeitura de Niterói.

Além da dobradinha com Freixo, Fernanda deverá construir alianças com lideranças relevantes do PDT e também de partidos do centro e da esquerda, ampliando seu arco de apoios no estado.

Entre aliados, a avaliação é de que a movimentação fortalece o palanque progressista no Rio de Janeiro e pode ter impacto direto na eleição presidencial de 2026, ao contribuir para a consolidação de uma base eleitoral sólida para o presidente Lula. A articulação também projeta influência para os próximos ciclos eleitorais, reposicionando o PDT e seus aliados no cenário estadual.

Embora dispute seu primeiro cargo eletivo, Fernanda Sixel tem longa trajetória na militância política. Ativista desde os 12 anos, conheceu Rodrigo Neves ainda jovem, durante uma manifestação do movimento “Fora Collor”. Professora concursada, construiu sua atuação ligada a políticas públicas voltadas às mulheres e à infância, áreas nas quais Niterói se destacou nacionalmente nas últimas gestões.