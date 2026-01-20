Rodrigo Neves assina novo convênio do Regime Adicional de Serviço (RAS) com a Polícia Civil

As delegacias terão atuação em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e na Região dos Lagos - Foto: Divulgação

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, assinou, nesta segunda-feira (19), o novo convênio do Regime Adicional de Serviço (RAS) da Polícia Civil, ampliando o investimento municipal nas ações de segurança pública na cidade. Com o aumento de R$ 4,5 milhões para R$ 7 milhões ao ano, o RAS permitirá o pagamento da gratificação mensal a cerca de 800 policiais civis em Niterói.

Participaram do ato de assinatura o secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi; o chefe de gabinete da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, delegado Delmir Gouvea; o secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas; e o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy.

Além da assinatura do RAS, a reunião também teve como tema o avanço das obras da Cidade da Polícia em Niterói, com inauguração prevista para março. Ao todo, são R$ 10 milhões de investimento no apoio à instituição, somando o valor do RAS com a Cidade da Polícia.

“Estamos fortalecendo a parceria entre a Prefeitura de Niterói e a Polícia Civil com o objetivo de reforçar a atuação das distritais e delegacias da cidade no combate ao crime. A integração entre as forças de segurança é fundamental para garantir uma segurança pública cada vez mais eficiente”, afirmou Rodrigo Neves.

O secretário de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Felipe Curi destacou o apoio de Niterói à corporação.

“Firmamos mais uma parceria com a ampliação do RAS, beneficiando os policiais civis que atuam no município. Essa medida vai fortalecer o trabalho de investigação e impactar positivamente os índices de criminalidade da cidade”, analisou Felipe Curi.

De acordo com o secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, a segurança pública em Niterói é tratada com planejamento, integração e responsabilidade.

“Não existe solução isolada para enfrentar a criminalidade. Os avanços que temos alcançado são resultado da integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e demais parceiros, com troca permanente de informações e atuação estratégica. Seguiremos fortalecendo esse modelo de gestão integrada, que alia inteligência, prevenção e presença do poder público nos territórios, sempre com foco na proteção das pessoas e na preservação da ordem pública”, afirmou Felipe Ordacgy.

O secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou o impacto do novo RAS da Polícia Civil no município.

“O RAS contribui diretamente para a diminuição da criminalidade na cidade, fortalecendo as investigações dos delitos e impactando nos indicadores de segurança pública”, explicou Gilson Chagas.

Cidade da Polícia em Niterói – O novo complexo vai reunir a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), além da Delegacia de Homicídios (DH), em funcionamento desde 2014 na cidade.

As delegacias terão atuação em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e na Região dos Lagos.