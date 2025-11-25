Bacellar anuncia R$ 120 milhões para fortalecer os 92 municípios do Estado

O projeto foi elogiado pelos parlamentares. Valor destinado aos município deve atingir o valor de R$ 120 - Foto: Divulgação

O projeto foi elogiado pelos parlamentares. Valor destinado aos município deve atingir o valor de R$ 120 - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), anunciou durante a sessão desta terça-feira (25) que o parlamento estadual vai destinar mais de R$ 120 milhões para os municípios. “Este ano, com responsabilidade financeira, vamos devolver mais de R$ 200 milhões ao Estado. E, mais da metade desse recurso, vai para os municípios, priorizando com mais repasses os municípios com menor arrecadação própria”, explicou Bacellar, que pretende assinar o projeto em conjunto com todos parlamentares.

O projeto foi elogiado pelos parlamentares. “Essa atitude demonstra o olhar do presidente Rodrigo Bacellar por todo o Estado, olhando por cidades do interior que vivem uma grave situação financeira e carecem de recursos para programas básicos”, comentou o deputado Chico Machado (SDD).

O deputado Yuri Moura (PSOL) também elogiou o projeto. “O presidente está fazendo justiça tributária e justiça social. Economizou recursos e está ajudando os municípios mais carentes do nosso Estado”.

A deputada Carla Machado (PT), ex-prefeita de São João da Barra, destacou a importância do olhar da gestão da Alerj para os municípios. “Independente de partido, o presidente está olhando por todas as cidades. E temos muitos municípios que dependem muito desse apoio”, disse Carla.

O deputado André Corrêa (PP) disse que o projeto é inovador. “Muitos prefeitos nos procuram preocupados. Essa ajuda vai ser fundamental e o presidente está de parabéns pela iniciativa”.