Encontro Nacional de Prefeitos acontece na próxima quinta-feira (27), em Copacabana

O Encontro Nacional de Prefeitos vai acontecer na próxima quinta-feira (27), no Hotel Fairmont, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A organização do evento é uma colaboração da União Brasileira de Apoio aos Municípios (UBAM) e do Instituto Coalizão Rio.

O evento vai reunir prefeitos e outros membros políticos de todo o Brasil, com intuito de promover a integração entre os gestores do país, debater políticas públicas, lançar novos projetos e premiações, procurando novos meios de desenvolvimento das cidades brasileiras, fortalecendo a união dos municípios do país.

Dentre os nomes confirmados estão o Vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin; o governador do RJ, Cláudio Castro e o prefeito, Eduardo Paes; o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; prefeito de Teresópolis e presidente estadual da UBAM, Leonardo Vasconcellos.