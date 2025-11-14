Polícia Federal sugere inclusão de Mauro Cid e família no programa de proteção a testemunhas

PF sugere inclusão de Mauro Cid e família no programa de proteção a testemunhas - Foto: Reprodução/Câmara de Deputados

A Polícia Federal sugeriu a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid e de seus familiares ao programa federal de assistência a testemunhas. A solicitação será analisada por Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o parecer da Procuradoria-Geral da República.

Há cerca de duas semanas, Moraes autorizou o início do comprimento da pena de Cid, que foi condenado a dois anos de prisão, em regime aberto, no processo que analisou a tentativa de golpe de Estado. O militar foi o único dos oito condenados que não recorreu da sentença, já que foi a pena estabelecida após sua delação premiada.

Moraes também definiu que a PF deveria tomar as "ações necessárias" para "manter a segurança" de Cid e sua família.

Em despacho na quinta-feira (13), Moraes afirmou que a corporação informou que, "como ação indispensável à preservação da integridade física do réu e de seus familiares, revela-se possível a inclusão destes no Programa Federal de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas".

O ministro pediu um posicionamento da PGR, em até cinco dias, antes de decidir.

O programa de assistências a testemunhas é regulamentado por uma lei de 1999 e é destinada a "testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal".