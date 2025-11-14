Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil por difamar Tabata Amaral durante campanha eleitoral

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) foi condenado por difamar a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), durante a campanha eleitoral á Prefeitura de São Paulo, em 2024. Conforme a sentença, Marçal imputou á parlamentar o "abandono do pai em seu leito de morte". Ainda cabe recurso.

O influenciador recebeu a pena de quatro meses e 15 dias de detenção por difamação eleitoral, porém, o juiz converteu a decisão para o pagamento equivalente de 200 salários mínimos, ou seja, R$ 303.600,00, além de 7 dias-multa, fixados em cinco salários mínimos cada.

O caso ocorreu em 4 de julho de 2024, quando Marçal participava de um podcast e fez a afirmação contra a candidata à prefeitura da capital paulista. Segundo o promotor, Cleber Masson, o influenciador teria feito ataques contra à honra de Tabata ao culpá-la pela morte do pai.

"Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou ele e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo", declarou Marçal na ocasião. Depois, ele chegou a pedir desculpas à Tabata.

Na denúncia, Masson destacou que a gravação "teve ampla repercussão e atualmente conta com mais de 850 mil visualizações, sem prejuízo das incontáveis divulgações na imprensa e nas redes sociais".

O juiz eleitoral entendeu que “embora ainda fosse considerado como período de pré-candidatura, restou evidente que o réu quis influenciar a escolha do eleitor ao trazer uma desinformação relacionada à intimidade da então pré-candidata Tábata”.