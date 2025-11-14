Rodrigo Neves sanciona reajuste de 12% da Moeda Arariboia e anuncia Abono Natalino para 50 mil famílias
Evento histórico no Clube Fonseca reuniu cinco mil beneficiários do maior programa municipal de transferência de renda do Brasil
Em uma cerimônia com cerca de cinco mil pessoas, que lotaram o Clube Fonseca na noite desta quarta-feira (12), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, sancionou a lei que concede um reajuste de 12% para o Programa Moeda Social Arariboia e institui o abono de Natal para as famílias cadastradas. O reajuste começa a valer a partir do dia 6 de dezembro, e o abono será pago no dia 20 do mesmo mês. A Moeda Arariboia beneficia 50 mil famílias e é considerado o maior programa municipal de transferência de renda do país.
“Vocês não têm ideia da alegria que eu estou de estar aqui, porque em Niterói ninguém vai passar o Natal com fome. A Moeda Arariboia não é gasto, é investimento, beneficia 50 mil famílias, que têm a tranquilidade de ter acesso a uma cesta básica decente. Eu só voltei a ser prefeito dessa cidade para cuidar, especialmente, das pessoas que mais precisam. Um abençoado Natal para todos vocês e uma salva de palmas para os vereadores que aprovaram esse projeto”, festejou o prefeito Rodrigo Neves.
O ambiente foi de grande celebração, com a presença de muitos beneficiários do programa, como Daiana Clemente Nogueira, 36 anos, que recebe a Moeda Arariboia desde janeiro de 2022.
“Me ajuda muito, eu sou mãe solteira de três filhos. Esse aumento já vai dar para comprar mais comida, o leite das crianças. E com uma parte desse 13º que foi criado, eu pago o meu gás”, comemorou.
Heloísa Helena Rosa, de 65 anos, que também é mãe solo, disse que o aumento e o abono chegaram na hora certa. “É maravilhoso, ganhei um presentão antecipado de Natal”, disse Heloísa.
O Projeto de Lei nº 447/2025, de autoria do Poder Executivo, havia sido aprovado pela Câmara Municipal com 16 votos favoráveis. Cinco vereadores da oposição se recusaram a votar. O presidente da Câmara, Milton Cal, destacou a rapidez na aprovação.
“Colocamos isso de forma rápida, teve gente que foi contra, mas nós temos responsabilidade com os mais humildes e aprovamos com tranquilidade. Em Niterói, o Executivo e o Legislativo andam de mãos dadas”, destacou o presidente da Câmara.
O deficiente visual Rosimar da Silva, 64 anos, fez questão de comparecer ao evento quando soube que o prefeito iria anunciar mudanças importantes no Programa.
“Nem sabia que ia ter 13º do Moeda Arariboia, é uma surpresa muito boa. Como não consigo mais trabalhar, eu dependo muito dos benefícios sociais. Esse abono de Natal vai me ajudar a pagar uma dívida”, disse.
O aposentado Cláudio Soares, de 67 anos, também já faz planos com o 13º do Programa. “Vou comprar um franguinho, pernil, vinho e rabanada para passar o Natal”, festejou.
Com o aumento, o benefício básico passou de R$ 308 para R$ 345. O beneficiário tem direito ainda a um acréscimo de R$ 125 por pessoa, até seis integrantes na família. O teto máximo é de R$ 970.
O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destacou a importância do Programa. “Cerca de 80% dos recursos do benefício são gastos com comida, principalmente aqui no Fonseca. E a gente sabe o quanto o prefeito Rodrigo Neves tem um carinho especial pela Zona Norte de Niterói”, enfatizou o secretário.
A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, lembrou o esforço para ampliar o Programa. “Logo no início do governo, em janeiro, nós tivemos aqui ao lado do secretário Elton, que trabalhou para caramba para conseguir organizar em tempo recorde e incluir as mães atípicas e os idosos do BPC para receber a Moeda Arariboia. E agora, finalizando o ano, a gente tem esse presente que é garantir o Natal de quem mais precisa”, declarou Fernanda.