Rodrigo Neves sanciona reajuste de 12% da Moeda Arariboia e anuncia Abono Natalino para 50 mil famílias

A Moeda Arariboia beneficia 50 mil famílias e é considerado o maior programa municipal de transferência de renda do país - Foto: Divulgação

Em uma cerimônia com cerca de cinco mil pessoas, que lotaram o Clube Fonseca na noite desta quarta-feira (12), o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, sancionou a lei que concede um reajuste de 12% para o Programa Moeda Social Arariboia e institui o abono de Natal para as famílias cadastradas. O reajuste começa a valer a partir do dia 6 de dezembro, e o abono será pago no dia 20 do mesmo mês. A Moeda Arariboia beneficia 50 mil famílias e é considerado o maior programa municipal de transferência de renda do país.

“Vocês não têm ideia da alegria que eu estou de estar aqui, porque em Niterói ninguém vai passar o Natal com fome. A Moeda Arariboia não é gasto, é investimento, beneficia 50 mil famílias, que têm a tranquilidade de ter acesso a uma cesta básica decente. Eu só voltei a ser prefeito dessa cidade para cuidar, especialmente, das pessoas que mais precisam. Um abençoado Natal para todos vocês e uma salva de palmas para os vereadores que aprovaram esse projeto”, festejou o prefeito Rodrigo Neves.

O ambiente foi de grande celebração, com a presença de muitos beneficiários do programa, como Daiana Clemente Nogueira, 36 anos, que recebe a Moeda Arariboia desde janeiro de 2022.

“Me ajuda muito, eu sou mãe solteira de três filhos. Esse aumento já vai dar para comprar mais comida, o leite das crianças. E com uma parte desse 13º que foi criado, eu pago o meu gás”, comemorou.

Heloísa Helena Rosa, de 65 anos, que também é mãe solo, disse que o aumento e o abono chegaram na hora certa. “É maravilhoso, ganhei um presentão antecipado de Natal”, disse Heloísa.

O Projeto de Lei nº 447/2025, de autoria do Poder Executivo, havia sido aprovado pela Câmara Municipal com 16 votos favoráveis. Cinco vereadores da oposição se recusaram a votar. O presidente da Câmara, Milton Cal, destacou a rapidez na aprovação.

“Colocamos isso de forma rápida, teve gente que foi contra, mas nós temos responsabilidade com os mais humildes e aprovamos com tranquilidade. Em Niterói, o Executivo e o Legislativo andam de mãos dadas”, destacou o presidente da Câmara.

O deficiente visual Rosimar da Silva, 64 anos, fez questão de comparecer ao evento quando soube que o prefeito iria anunciar mudanças importantes no Programa.

“Nem sabia que ia ter 13º do Moeda Arariboia, é uma surpresa muito boa. Como não consigo mais trabalhar, eu dependo muito dos benefícios sociais. Esse abono de Natal vai me ajudar a pagar uma dívida”, disse.

O aposentado Cláudio Soares, de 67 anos, também já faz planos com o 13º do Programa. “Vou comprar um franguinho, pernil, vinho e rabanada para passar o Natal”, festejou.

Com o aumento, o benefício básico passou de R$ 308 para R$ 345. O beneficiário tem direito ainda a um acréscimo de R$ 125 por pessoa, até seis integrantes na família. O teto máximo é de R$ 970.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destacou a importância do Programa. “Cerca de 80% dos recursos do benefício são gastos com comida, principalmente aqui no Fonseca. E a gente sabe o quanto o prefeito Rodrigo Neves tem um carinho especial pela Zona Norte de Niterói”, enfatizou o secretário.

A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, lembrou o esforço para ampliar o Programa. “Logo no início do governo, em janeiro, nós tivemos aqui ao lado do secretário Elton, que trabalhou para caramba para conseguir organizar em tempo recorde e incluir as mães atípicas e os idosos do BPC para receber a Moeda Arariboia. E agora, finalizando o ano, a gente tem esse presente que é garantir o Natal de quem mais precisa”, declarou Fernanda.