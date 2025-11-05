Iniciativa de Bacellar garante integralidade do salário a famílias de PMs mortos em combate

Familiares de policiais militares mortos em combate terão garantido o pagamento da integralidade dos salários. A medida é fruto de uma iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado Rodrigo Bacellar (União).

O benefício foi incluído no Projeto de Lei 6.029/25, de autoria do Poder Executivo, que regulamenta a Prestação de Tarefa por Tempo Certo, aprovado pelo Alerj nesta quarta-feira (05/11). Bacellar apresentou a proposta durante a votação do texto.

Segundo o presidente da Alerj, a iniciativa visa a garantir tratamento equânime entre os polícias militares e civis. Nesta semana, o governo estadual havia apresentado uma mensagem à Alerj para garantir o pagamento dos vencimentos às famílias de policiais civis mortos em serviço, que será analisada em breve pelos deputados.

"O governo enviou uma proposta nesse sentido sobre a Polícia Civil que a gente vai trazer à pauta nas próximas semanas, sobre agentes mortos em operação. Acho justo fazermos o mesmo para a Polícia Militar, que, assim como a Civil, está na linha de frente", afirmou Bacellar.