Vice-prefeito João Ventura assume a Secretaria de Governo de São Gonçalo

A Secretaria de Governo é responsável por coordenar as ações estratégicas da administração, promover a integração entre os órgãos municipais e articular políticas que assegurem o bom funcionamento da gestão pública - Foto: Divulgação

A Secretaria de Governo é responsável por coordenar as ações estratégicas da administração, promover a integração entre os órgãos municipais e articular políticas que assegurem o bom funcionamento da gestão pública - Foto: Divulgação

O vice-prefeito João Ventura, de 30 anos, assumiu oficialmente, nesta segunda-feira (03/11), a Secretaria de Governo da Prefeitura de São Gonçalo, substituindo o então secretário Fábio Araújo. Com uma trajetória marcada pelo diálogo e pelo compromisso com o desenvolvimento de São Gonçalo, João Ventura já exerceu importantes funções na administração municipal, como subsecretário de Governo entre 2021 e 2022, e sempre atuou com foco na transparência, no planejamento e na melhoria dos serviços à população.

Com experiência na vida pública e sólida atuação ao lado do prefeito Capitão Nelson e do deputado estadual licenciado e atual secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, por mais de dez anos, o jovem político passa a coordenar também as ações estratégicas de governança, planejamento institucional e relacionamento com os demais poderes e entidades civis, além de exercer a função de vice-prefeito.

João Ventura carrega em seu currículo as seguintes experiências: assessor parlamentar do então vereador Capitão Nelson, em 2017; assessor parlamentar do então deputado estadual Capitão Nelson, em 2019; subsecretário de Governo da Prefeitura de São Gonçalo entre 2021 e 2022; chefe de gabinete do deputado estadual Douglas Ruas, entre janeiro e setembro de 2023, e chefe de gabinete da Secretaria de Estado das Cidades, entre 2023 e 2024.

“Assumo esta nova função com o mesmo compromisso que tenho desde o início da gestão: trabalhar por uma cidade cada vez mais justa e eficiente. Nosso foco é manter a integração entre as secretarias e garantir que as políticas públicas cheguem a quem mais precisa”, destacou João Ventura.

A nomeação reforça o compromisso da gestão municipal em fortalecer a articulação política e administrativa entre as diversas secretarias e ampliar o diálogo com a comunidade. A Secretaria de Governo é responsável por coordenar as ações estratégicas da administração, promover a integração entre os órgãos municipais e articular políticas que assegurem o bom funcionamento da gestão pública.