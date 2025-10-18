Natural de Niterói, ex-deputado dos EUA George Santos deixa prisão após perdão de Trump

Condenado a sete anos de prisão por fraude e falsidade ideológica, o ex-deputado republicano George Santos, filho de brasileiros - a mãe nascida em Niterói - deixou a prisão federal em Nova Jérsei na madrugada deste sábado (18), após receber perdão presidencial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A libertação foi confirmada por seu advogado, Joseph Murray, à agência Associated Press (AP) e a veículos da imprensa americana.

Ele estava preso desde julho, após ser sentenciado a sete anos de reclusão por crimes de fraude e falsidade ideológica. Uma ordem executiva assinada por Trump determinou sua libertação imediata.

De acordo com Murray, o ex-parlamentar deixou a Instituição Correcional Federal de Fairton, no estado de Nova Jérsei, a cerca de 60 km da Filadélfia, por volta da meia-noite deste sábado (horário de Brasília). Ele foi recebido por familiares do lado de fora do presídio.

“Uma grande injustiça foi corrigida”, declarou o advogado ao The New York Times. “Deus abençoe o presidente Donald J. Trump, o maior presidente da história dos Estados Unidos!”, acrescentou, em comunicado publicado nas redes sociais de Santos após a soltura.

O político, que representava Nova York no Congresso, viu sua carreira ruir após uma série de mentiras sobre sua biografia e denúncias de fraude. George Santos admitiu ter cometido fraude eletrônica e usado indevidamente a identidade de pelo menos dez pessoas, inclusive parentes, para financiar sua campanha eleitoral.

Em sua rede social, Trump justificou o perdão dizendo que “George Santos era um tipo de fora da lei, mas há muitos outros em nosso país que não cumprem sete anos de prisão”. O republicano afirmou ainda que Santos teria sido “terrivelmente maltratado” durante o período em confinamento solitário. “Acabo de assinar a comutação de sua pena, libertando George Santos da prisão IMEDIATAMENTE. Boa sorte, George, e tenha uma ótima vida!”, escreveu o presidente.

Eleito em 2022, Santos conquistou um distrito abastado que abrange partes do Queens e de Long Island, tradicional reduto democrata. Contudo, logo após assumir, descobriu-se que o então estreante na política havia inventado grande parte de seu currículo, desde empregos em Wall Street até um suposto portfólio milionário de imóveis. Na realidade, ele enfrentava sérias dificuldades financeiras e processos de despejo.

As revelações desencadearam uma série de investigações criminais e parlamentares sobre o financiamento de sua campanha. Em 2023, ele acabou expulso da Câmara e firmou um acordo judicial que previa o pagamento de cerca de US$ 580 mil em multas, além da pena de prisão.

Antes da sentença, Santos escreveu ao tribunal dizendo-se “profundamente arrependido” e classificando como “excessiva” a pena solicitada pelos promotores.

Foi também em 2023 que informações sobre seu passado no Brasi foram reveladas por uma antiga amiga brasileira: o político era conhecido no Rio de Janeiro por outros nomes: Anthony ou, em sua fase artística, Kitara Ravache, sua persona drag queen.

As informações, recebidas como controversas, já que ele sempre defendeu pautas conservadoras, foram reveladas por Eula Rochard, drag queen brasileira e amiga de Santos nos tempos em que ele ainda vivia no país, à jornalista Marisa Kabas, da emissora americana MSNBC.