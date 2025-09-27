Quaquá publica decreto que autoriza porte de armas da Guarda Municipal de Maricá

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, oficializou ontem (26) o decreto que regulamenta o porte de armas de fogo pela Guarda Municipal. A medida representa mais um avanço na reestruturação da política de segurança pública local.

A iniciativa vem após a Câmara de Vereadores aprovar o armamento da corporação e redefinir suas atribuições. O documento estabelece regras, exigências e procedimentos para o uso de armas pelos agentes, prevendo capacitação especializada, mecanismos de fiscalização e a utilização obrigatória de câmeras corporais. O objetivo é assegurar que a atuação armada seja feita de forma responsável, transparente e em conformidade com os direitos humanos.

O decreto também prevê a criação do Grupamento de Ocupação Democrática Armada do Território (GODAT), formado por aproximadamente 150 guardas municipais. Esses profissionais receberão treinamento específico para atuação em pontos estratégicos da cidade, dentro de um novo modelo de gestão da segurança pública.

A proposta inclui ainda medidas de controle rigoroso. Todos os agentes armados deverão portar câmeras acopladas ao uniforme, cujas imagens serão monitoradas pela Corregedoria da Guarda e pelo Ministério Público.

Maricá já é considerada referência no uso de tecnologia voltada para segurança. O Centro Integrado de Observação e Segurança Pública (Ciosp) opera mais de 3 mil câmeras em tempo integral — 700 delas pertencentes à Prefeitura — com sistemas de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. O município planeja expandir a rede para mais de 7 mil equipamentos, ampliando a cobertura para todos os distritos.

Os números atuais reforçam o impacto da política: a cidade acumula 19 meses sem registros de latrocínio, apresenta a menor taxa de mortes violentas desde 2003, não teve ocorrências de roubo de carga em 2025 e já contabiliza 77 veículos recuperados e mais de 280 casos encaminhados à Polícia Civil neste ano.

Além da estrutura operacional, a Prefeitura mantém o Centro de Estudos da Guarda Municipal, responsável por cursos permanentes em áreas como Direitos Humanos, cidadania, combate ao racismo estrutural e direito à cidade, em parceria com instituições como o Instituto Marielle Franco.