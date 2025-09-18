Cici Maldonado: Acusado de matar vereador em São Gonçalo vai a júri popular nesta quinta-feira (18)

Lucas da Silva Portela Xavier é acusado de assassinar o vereador de São Gonçalo - Foto: Reprodução/ TV Globo

Dois anos após a morte do vereador de São Gonçalo Aldecyr Maldonado (PL), conhecido como Cici Maldonado, o homem acusado pelo assassinato será julgado por júri popular nesta quinta-feira (18).

A audiência acontece na 4ª Vara Criminal do município e será presidida pela juíza Juliana Bessa Ferraz Krykhtine.



Lucas da Silva Portela Xavier, vulgo ‘Sucesso’, foi preso em 20 de dezembro, pouco mais de um mês após o crime ocorrido em novembro de 2023 no bairro Porto da Madama, durante uma operação conjunta entre o 7º BPM (São Gonçalo) e a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

O criminoso foi localizado no Complexo do Salgueiro, para onde havia fugido após o crime. A captura foi possível graças a denúncias anônimas.



Sobre o ocorrido

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), dois assessores do vereador presenciaram um assalto logo após deixá-lo em casa e precisaram se esconder.

Em seguida, ouviram um disparo e a voz de Lucas, que teria comunicado por rádio a seus comparsas: “Pode parar de atirar, pode parar, que eu já azedei ele aqui.”

Cici Maldonado, que estava em seu primeiro mandato, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto-socorro de São Gonçalo, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas relataram que houve troca de tiros antes de o parlamentar ser atingido. Ele deixou esposa e três filhas.