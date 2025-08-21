Lula amplia vantagem em todos os cenários de 2026, aponta Genial/Quaest

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a abrir frente sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em simulações de segundo turno para as eleições de 2026. Os dados fazem parte da pesquisa Genial/Quaest divulgada pelo g1 nesta quinta-feira (21), que também mostra o petista à frente de outros oito possíveis adversários em disputas diretas.

A nova rodada do levantamento revela um distanciamento maior de Lula em relação a todos os nomes testados para a segunda etapa da eleição. Em julho, ele e Tarcísio apareciam tecnicamente empatados; agora, o presidente soma 43% contra 35% do governador, com redução do número de indecisos e pequeno aumento de votos brancos e nulos em comparação à medição anterior.

Nos cenários gerais de segundo turno, a diferença favorável a Lula é: Tarcísio (8 pontos), Ratinho Júnior (10), Jair Bolsonaro (12), Michelle Bolsonaro (13), Romeu Zema (14), Eduardo Bolsonaro (15), Eduardo Leite (16), Ronaldo Caiado (16) e Flávio Bolsonaro (16), este último incluído pela primeira vez, com 48% a 32%. O presidente cresce ou mantém desempenho em praticamente todos os embates, consolidando vantagem numérica sobre os principais nomes da direita.

Primeiro turno: Lula na liderança

Na pesquisa estimulada para o 1º turno, foram testados cinco cenários, e Lula aparece à frente em todos. Veja os principais recortes:

Cenário 1 (com Jair Bolsonaro): Lula 34%, Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 8%, Ratinho Júnior 7%; indecisos 4%, brancos/nulos/não votam 13%.

Cenário 2 (com Michelle Bolsonaro): Lula 35%, Michelle 21%, Ciro 9%, Ratinho 8%; indecisos 5%, brancos/nulos/não votam 14%.

Cenário 3 (com Tarcísio de Freitas): Lula 35%, Tarcísio 17%, Ciro 11%; indecisos 6%, brancos/nulos/não votam 21%.

Cenário 4 (com Eduardo Bolsonaro): Lula 34%, Eduardo 15%, Ciro 10%, Ratinho 10%; indecisos 6%, brancos/nulos/não votam 16%.

Cenário 5 (com Flávio Bolsonaro): Lula 35%, Flávio 14%, Ciro 10%, Ratinho 9%; indecisos 5%, brancos/nulos/não votam 16%.

Segundo turno: Lula vence em todos os cenários

Em nove simulações de 2º turno, Lula aparece vencedor em todas. Confira os percentuais centrais e a evolução em relação à rodada anterior:

Lula x Jair Bolsonaro: 47% x 35% (eram 43% x 37% em julho)

Lula x Tarcísio de Freitas: 43% x 35% (eram 41% x 37%)

Lula x Michelle Bolsonaro: 47% x 34% (eram 43% x 36%)

Lula x Ratinho Júnior: 44% x 34% (eram 41% x 36%)

Lula x Eduardo Leite: 46% x 30% (eram 41% x 36%)

Lula x Eduardo Bolsonaro: 47% x 32% (eram 43% x 33%)

Lula x Romeu Zema: 46% x 32% (eram 42% x 33%)

Lula x Ronaldo Caiado: 47% x 31% (eram 42% x 33%)

Lula x Flávio Bolsonaro: 48% x 32% (primeiro levantamento com o senador).

Reeleição de Lula e futuro de Bolsonaro dividem opiniões

A pesquisa também avaliou percepções sobre a disputa em 2026. Para 58% dos entrevistados, Lula não deveria tentar a reeleição — mesmo percentual registrado em julho, mas abaixo dos 66% de junho. Já 65% acreditam que Jair Bolsonaro deveria abrir mão de ser candidato e apoiar outro nome, três pontos a mais do que no levantamento anterior.

Questionados sobre “o que mais causa receio”, houve empate técnico: 47% temem a volta de Bolsonaro, enquanto 39% temem a permanência de Lula. Entre eleitores sem posição definida, os que dizem temer Bolsonaro subiram de 38% para 46%, enquanto os que receiam Lula caíram de 31% para 25%, dentro da margem de erro.

Quem assume a direita sem Bolsonaro

Caso Jair Bolsonaro não entre na corrida, Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparecem empatados dentro da margem de erro como os principais nomes do campo conservador. O governador Ratinho Júnior (PSD) empata com Pablo Marçal (PRTB), mas ambos ficam atrás de Michelle e Tarcísio. Também foram mencionados Eduardo Leite (PSDB), Eduardo Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (União Brasil), Romeu Zema (Novo) e Flávio Bolsonaro (PL), além de “outros” e “nenhum”.