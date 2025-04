Lula e comitiva chegam a Roma para funeral do Papa Francisco

A comitiva presidencial que participará do funeral do papa Francisco, na Itália, chegou em Roma nesta nesta sexta-feira (25), por volta das 13h30 (horário local), 8h30 em Brasília. O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Aeroporto Internacional de Roma Leonardo da Vinci (Fiumicino), acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e dos presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)

A comitiva do presidente embarcou na noite da última quinta (22), às 22h.

O funeral está agendado para este sábado (26). O funeral do papa Francisco está previsto para o próximo sábado (26). Jorge Mario Bergoglio faleceu na última segunda-feira (21), aos 88 anos, após um acidente vascular cerebral (AVC) e em decorrência de uma insuficiência cardíaca, informou o Vaticano. A expectativa é de que a comitiva retorne a Brasília ainda no sábado (26), após o funeral.

Confira a lista completa da comitiva:

- presidente Luiz Inácio Lula da Silva;

- primeira-dama, Janja da Silva;

- ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal;

- embaixador Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores;

- Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública;

- Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

- Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e Cidadania;

- senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado;

- deputado Hugo Motta, presidente da Câmara;

- senador Renan Calheiros (MDB-AL);

- senadora Leila Barros (PDT-DF);

- senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS);

- deputado Luis Tibé (Avante-MG);

- deputado Odair Cunha (PT-MG);

- deputado Padre João (PT-MG);

- deputado Reimont (PT-RJ);

- deputado Luiz Gastão (PSD-CE);

- deputado Dagoberto Nogueira (PSDB-MS);

- deputada Professora Goreth (PDT-AP);

- Celso Amorim, assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente.

Morte do Papa

O papa Francisco morreu aos 88 anos, na segunda-feira (21), após sofrer um AVC seguido de uma insuficiência cardíaca.

É improvável que um conclave para escolher um novo pontífice comece antes da terça-feira, 6 de maio. Os cardeais presentes em Roma se reúnem quase diariamente, principalmente para discutir questões logísticas.

O caixão de Francisco será selado em uma cerimônia privada na noite desta sexta-feira (25), liderada por oito cardeais católicos, incluindo um prelado americano que tem enfrentado críticas por sua condução de casos de abuso sexual.