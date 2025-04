Prefeito de Maricá garante continuação e ampliação do Projeto Pré-Enem Popular: 'vamos aprofundar o trabalho'

Washington Quaquá confirmou a continuidade do projeto - Foto: Reprodução/X

Washington Quaquá confirmou a continuidade do projeto - Foto: Reprodução/X

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, anunciou em sua conta no X (antigo twitter), na manhã deste sábado (19), que a Prefeitura não só irá manter o Projeto Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, como também expandi-lo.

No anúncio do vídeo, o prefeito escreveu: "O Pré-Enem Popular não vai acabar, de jeito nenhum. Olha aqui o meu recado pra todos os alunos desse trabalho excelente do professor William Campos".

Durante a declaração, Quaquá ressaltou que as revisões em políticas sociais são necessárias para garantir o direito daqueles que realmente precisam.

Leia também

CNJ afasta desembargador por mensagens públicas de apoio a Bolsonaro

Cláudio Castro fecha acordo com fabricante chinesa para implantação de centro ferroviário em Duque de Caxias



"Eu tô fazendo revisões em políticas sociais, criando foco, fiscalizando o que tem de errado, pra que a gente possa ter dinheiro pra fazer pra quem de verdade precisa e apoiar [...] No caso do nosso pré-vestibular popular, é um belo trabalho do professor William Campos, que nós vamos não só continuar, mas vamos ampliar", iniciou o Prefeito.

"E nisso de governo é assim mesmo, tem um tropeço ou outro, mas William, parabéns pelo trabalho e nós vamos aprofundar o trabalho do Pré- Vestibular Popular", concluiu Quaquá.

Recorde de aprovações

Em fevereiro deste ano, o Pré-Enem Popular de Maricá registrou número recorde de aprovações em 2025. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, anunciou um recorde histórico: 113 estudantes do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg foram aprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O número representou o maior índice de aprovações nos últimos três anos, reforçando o compromisso da cidade com o acesso gratuito e de qualidade ao ensino superior.

O avanço do projeto em Maricá comprova que, com acesso gratuito, estrutura de qualidade e apoio especializado, o sonho do ensino superior pode, de fato, se tornar realidade.

Criação do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg

O cursinho Pré-Enem Popular Iara Iavelberg é um projeto da Secretaria de Educação da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, criado em 2016. O preparatório auxilia, de forma gratuita, estudantes a conseguirem uma vaga em universidades públicas os preparando para as provas do Enem.

As inscrições são recebidas entre março e abril, por meio do site da Prefeitura, em link específico. Após as inscrições, os candidatos passam por entrevistas individuais para posterior confirmação de matrícula.

Por ano, mais de 900 vagas são oferecidas para os moradores de Maricá. Podem se inscrever estudantes da rede pública e privada de ensino e demais interessados que não sejam estudantes, de qualquer idade.