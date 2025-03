Lula fala sobre anuncia isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil

De acordo com suas falas, o governo quer salvar o trabalhador a pagar os impostos quanto muitos ricos sonegam - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com suas falas, o governo quer salvar o trabalhador a pagar os impostos quanto muitos ricos sonegam - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta sexta-feira (14), o presidente Lula afirmou que dia 18 de março vai ser anunciada a medida que isenta a população que ganha até R$ 5 mil de Imposto de Renda (IR). De acordo com suas falas, o governo quer salvar o trabalhador a pagar os impostos quanto muitos ricos sonegam.

O aviso de que o anúncio estaria próximo também veio da parte da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que anunciou a medida em televisão aberta meses atrás.

“Quem ganha muito inventa sempre uma mutreta para não pagar imposto”, continuou o presidente da República. “Pessoas mais ricas não precisam do Estado, quem precisa, são os pobres. […] Tem gente que fica nervoso dizendo que só quero cuidar de pobre.”

As declarações feitas por Lula foram em um evento de anúncio de investimento de R$ 243 milhões em novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, no pátio da empresa Flash Engenharia em Sorocaba (SP).

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Saúde recém-nomeado, Alexandre Padilha, e outras autoridades estavam presentes no evento.