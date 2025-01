Bolsonaro reclama de aliado que se candidatou à Presidência do Senado; "esse é meu pagamento?"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou da candidatura de um de seus principais aliados, o senador Marcos Pontes (PL), à presidência do Senado Federal, que acontece em 1º de fevereiro. Durante uma entrevista ao "Jornal da Auriverde", no YouTube, nesta segunda (20), o ex-presidente sinalizou um racha com o colega, que foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações durante a passagem de Bolsonaro pela Presidência da República.

Pontes anunciou a candidatura no último mês de outubro, mas não tem o apoio de seu próprio partido, que já declarou apoio à candidatura de Davi Alcolumbre (União). Na entrevista, Bolsonaro criticou a decisão de Pontes. "O voto é secreto e se nós embarcarmos na sua candidatura, que eu acho muito melhor que outras aí, nós vamos ficar sem comissões. Eu elegi você em São Paulo. Deixei de lado lá o meu amigo Marcos Feliciano, com uma dor no coração enorme, para te apoiar. Esse é meu pagamento?", afirmou o político.

"Pega mal para todos nós, né? ‘Blá, blá, blá, o Bolsonaro, não sei o que lá’. Pelo amor de Deus, homem, é a realidade. Boa sorte a você, mas isso não é um trabalho de equipe", completou o ex-presidente. Até a tarde desta segunda (20), Pontes ainda não havia se pronunciado sobre o comentário do ex-presidente. As eleições para a presidência do Senado acontecem em 1º de fevereiro. Para ser eleito, o candidato precisa receber pelo menos 41 votos dos 81 senadores votantes. O voto é secreto.