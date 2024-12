Rodrigo Neves confirma André Diniz como futuro secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas

O prefeito eleito de Niterói, Rodrigo Neves, confirmou, nesta segunda-feira (30), André Diniz como futuro secretário de Economia Criativa e Ações Estratégicas. Rodrigo Neves destacou que Niterói não pode prescindir da experiência de André Diniz.

“O André é um quadro completo. É historiador, tem uma trajetória em movimentos sociais. Foi vereador então tem a experiência parlamentar. Já foi secretário Executivo, já foi secretário de Cultura, já foi presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN). A gente não pode prescindir da presença e da experiência de André Diniz no novo ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro. Essa secretaria tem um papel muito importante de articular iniciativas prioritárias e estratégicas da administração.

Projetos como a Ilha da Boa Viagem se tornaram realidade pelo esforço e dedicação do André. Aliás, a partir do dia 15 de janeiro, vamos ter a abertura da Ilha da Viagem à visitação livre da população. Vamos abrir de terça a domingo, de 10h às 18h30. Vamos ter um programa no audiovisual que vai ser estratégico para a transição da economia. Vamos retomar o Niterói Audiovisual com foco na economia criativa.

Temos programas com a Educação que vão ser fortalecidos como o Quarta-Feira Presente na Escola. O projeto Aprendiz Musical continua com o André Diniz à frente. Tudo que tem a ver com Economia Criativa, com preservação do patrimônio e com articulação com outras secretarias o André estará à frente”, explicou Rodrigo Neves.

André Diniz agradeceu a confiança do prefeito eleito e disse estar muito feliz por voltar à secretaria onde desenvolveu muitos projetos.

“Vai ser uma secretaria de articulação. Vamos trabalhar para que os secretários e as secretárias entreguem a melhor gestão possível para a população. A Economia Criativa é isso. Temos o desafio de uma nova legislação do patrimônio. Temos novos desafios na cidade. Temos bens tombados que podem gerar emprego e identidade. Temos um distrito criativo em São Domingos que, em parceria com a UNESCO, já está desenvolvendo trabalhos.

Temos entregas como o Cinema Icaraí, o Museu do Cinema. A gente vai criar uma nova matriz de desenvolvimento econômico para a cidade. Vamos criar um ciclo de desenvolvimento com integração, sustentabilidade e empregabilidade”, afirmou André Diniz.