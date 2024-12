Após cirurgia, Lula ficará com dreno pelo menos até quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou ao hospital, na noite da última segunda-feira (9), dois meses após bater a cabeça em uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada. Dessa vez com quadro mais grave, ele precisou ser levado às pressas para São Paulo, onde passou por cirurgia de emergência, na terça-feira (10), onde foi feita uma perfuração no crânio para acessar o cérebro e drenar um sangramento.

Segundo a equipe médica, Lula não teve comprometimento cerebral e está consciente, internado para observação na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A expectativa é de que ele vá para o quarto até sexta-feira (13), três dias após a cirurgia. Ele deve permanecer com o dreno de 48h à 72h depois do procedimento.

Médico particular de Lula, Roberto Kalil Filho garantiu que ele não terá sequelas e que as perspectivas de recuperação são boas. "Lula não teve nenhuma lesão cerebral", disse.

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, assumiu parte das agendas previstas. No Palácio do Planalto, o plano é que Lula siga formalmente no cargo enquanto se recupera da cirurgia.