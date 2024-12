Reunião do Brics vai acontecer no Rio em 2025, confirma Paes

A reunião com chefes de Estado do grupo de países emergentes Brics vai acontecer no município do Rio de Janeiro em 2025. A informação foi anunciada pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), na manhã desta sexta-feira (06). O Governo Federal e os outros países do grupo ainda não confirmaram o anúncio.

"O Brics vai vir ano que vem para cá. O presidente Lula disse que não podia anunciar, mas dane-se. E não adianta a imprensa tentar confirmar com ele que ele não vai falar. Está cheio de gente dentro do governo tentando levar o Brics para as suas cidades", afirmou Paes, durante uma reunião do Conselho da Cidade nesta manhã.

Leia também

➢ Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio após anos de negociações

➢ Vereadores do Rio aprovam fim da licença-prêmio para servidores públicos da cidade

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na reunião, Paes brincou com a possível visita dos chefes de Estado e disse que o presidente da China, Xi Jinping, está "doido" para visitar o Rio.

"Já falei com o companheiro Xi, que está doido para ir de novo. Macron [presidente da França] não vem e não vai dar para passear com ele aqui. Biden [presidente dos EUA] também não. De repente a gente chama o Biden para visitar o Cristo Redentor sem ser presidente", disse Paes. Na última quinta (05), o prefeito do Rio já havia comentado a proposta de sediar o Brics nas redes sociais.

Acabei de conversar com o presidente @LulaOficial e reiterei a ele a oferta de nossa cidade para recebermos o encontro dos Brics em 2025! O Rio está mais uma vez pronto para receber nossos convidados internacionais! Será uma grande honra para nossa cidade! — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 5, 2024

O Brics é um grupo de cooperação política entre países de economia considerada emergente. A reunião da cúpula é realizada anualmente; em 2024, ela aconteceu em Kazan, na Rússia. O Brasil, que vai estar na presidência rotativa do Brics em 2025, já sediou o encontro três vezes - duas em Brasília (2010 e 2019) e outra em Fortaleza (2014).