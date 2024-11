Diretor da Organização Mundial da Saúde recebe alta de hospital no Rio

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta (21) após passar a noite no Hospital Samaritano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Autoridade mundial de saúde pública, ele esteve no Rio para a Cúpula de Líderes do G20 e acabou precisando prolongar a estadia após se sentir mal nesta quarta (20).

De acordo com o hospital, ele deu entrada no fim da tarde de quarta (20) e, após passar por exames e avaliação médica, foi liberado já sem sinais de gravidade nesta quinta (21). O diretor-geral da OMS não entrou em detalhes sobre o mal estar, mas, segundo o portal "g1", ele procurou ajuda médica após apresentar vômito e dor de cabeça.

Leia também:

➢ MDS alerta sobre fake news de pagamento do Bolsa Família

➢ Vestibular Cederj abre inscrições para o primeiro semestre de 2025

Nas redes sociais, Tedros agradeceu a equipe médica do hospital no Rio pelo "excelente serviço" e lamentou o adiamento do embarque, que o impediu de cumprir compromissos familiares.

"O que mais me entristece é que não pude cumprir minha promessa de buscar minha filha na escola hoje, pois minha partida foi adiada devido à doença. Mesmo que pareça uma coisa pequena, esses momentos cotidianos são incrivelmente importantes. São nessas interações que construímos nossos laços e mostramos nosso amor. Esses momentos realmente importam", escreveu o diretor da OMS.

I felt unwell yesterday afternoon and was admitted to Samaritano Barra Hospital in Rio, but I was discharged this morning and am back to work.



My heartfelt gratitude to the healthcare workers for their outstanding service, and to everyone who has sent their best wishes.



What… pic.twitter.com/4gFMdAvKIT