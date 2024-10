Eduardo Paes vem a Niterói para evento com Rodrigo Neves e os dois assinam pacto pela democracia

Após reeleito, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), 'atravessou a poça' e veio a Niterói assinar o 'Pacto Niterói-Rio Pela Democracia, Boa Gestão e Desenvolvimento Sustentável', com o candidato à prefeitura da cidade, Rodrigo Neves (PDT).

O encontro aconteceu em um almoço no Ingá, em Niterói, nesta quinta-feira (24), com diversos representantes políticos e empresários da cidade, que ofereceram apoio ao candidato que concorre ao cargo no segundo turno das eleições municipais.

Neves recebeu no primeiro turno 48,47% dos votos válidos, contra 35,59% de Carlos Jordy (PL). Em terceiro, ficou Talíria Petrone (PSOL), com 12,65%.

Leia também:

Dupla é presa em Niterói com R$ 500 mil para compra de votos

Morre Maguila, aos 66 anos, lenda do boxe brasileiro

Rodrigo Neves se mostrou confiante com o resultado das urnas e agradeceu ao apoio de seus aliados. Aos eleitores ele garantiu que essa será uma ótima gestão.

"Nós vamos fazer um governo ainda melhor do que nós já fizemos, porque eu vou assumir a prefeitura numa condição melhor em 2025 do que eu assumi na minha primeira gestão em 2013. Agora, evidentemente, que a cidade tem novos desafios. Nós precisamos e vamos transformar a saúde pública Municipal de Niterói no melhor sistema de saúde municipal do país. Minha prioridade vai ser a saúde! Nós vamos criar os supercentros de saúde para resolver um problema sério, que é o problema da espera por especialistas e exames. É uma questão prioritária do meu programa de governo. O outro desafio é o da transição da economia. Niterói é uma cidade que tem uma economia ainda baseada no petróleo, nos royalties, e agora a gente vai fazer um centro de convenções, uma nova arena de eventos na concha acústica, às margens da praia de Guanabara, concluir todo o caminho Niemeyer, revitalizar nossa orla e fortalecer as atividades com o turismo de serviço e revitalizar o centro de Niterói. E essas são algumas das prioridades desse próximo mandato", disse Rodrigo Neves.

1/8 | Foto: Layla Mussi

2/8 | Foto: Layla Mussi

3/8 | Foto: Layla Mussi

4/8 | Foto: Layla Mussi

5/8 | Foto: Layla Mussi

6/8 | Foto: Layla Mussi

7/8 | Foto: Layla Mussi

8/8 | Foto: Layla Mussi

















Rodrigo também agradeceu a parceria do prefeito do Rio, Eduardo Paes e relembrou um pouco da longa história de alianças entre o Rio de Janeiro e Niterói.

Eduardo Paes, por sua vez, enfatizou que o pacto assinado nesta quinta-feira é simbólico diante da relação que eles já tiveram no passado.

"Nós vamos aqui assinar um ato, um pacto, mas o que contém esse documento é muito menos do que aquilo que a experiência desses dois prefeitos trabalhando juntos já gerou de benefícios para a cidade do Rio, para a cidade de Niterói e para o Estado do Rio de Janeiro. Esse movimento aqui tem, sei lá, pelo menos 12 anos, se não for mais. Eu tive a honra de ter o apoio do deputado Rodrigo Neves na minha primeira eleição para prefeito, tive a honra de vir aqui a Niterói em 2012. Fomos contra qualquer tentativa de golpe, o Rodrigo foi um dos principais personagens desse momento de autoritarismo que viveu o Brasil e que graças ao seu trabalho, seu esforço, está aqui de pé para ser prefeito de Niterói mais uma vez. E todos nós que passamos por esse momento muito ruim da nossa história, sabemos a importância da sua força. O que é a diferença do Rodrigo Neves comandando a Prefeitura de Niterói? É a vida das pessoas melhorando", afirmou Eduardo Paes.

Evento marcou assinatura do "Pacto Niterói-Rio Pela Democracia, Boa Gestão e Desenvolvimento Sustentável" | Foto: Layla Mussi

Quem também esteve presente foi o presidente nacional do Cidadania, ex-deputado estadual, Comte Bitencourt (Cidadania), que comemorou a aliança.

"A parceria é importante, pois são dois municípios estratégicos na região metropolitana do Rio de Janeiro, das maiores economias do Estado, que tem uma integração através da Ponte Rio-Niterói, que é efetiva em todos os serviços públicos essenciais, especialmente mobilidade. Niterói liga o Leste Metropolitano e boa parte do interior do Estado, à capital, que é o Rio de Janeiro. Então, ter um projeto conjunto de parcerias entre os dois governos, em todas essas dimensões políticas, é fundamental. É pensar além dos limites das cidades. A cidade de Niterói ganha muito com esse projeto, né? Não há dúvida", finalizou.