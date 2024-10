CPI da ALERJ das embarcações será prorrogada por 60 dias

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Embarcações será prorrogada por mais 60 dias. A prorrogação do colegiado consta no Requerimento 60/24, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em discussão única, nesta terça-feira (22/10).

Instalada em junho de 2023, a CPI tinha prazo de funcionamento até 25 de outubro deste ano. O objetivo do colegiado é buscar soluções para o abandono de embarcações no litoral fluminense, a fim de evitar acidentes como a colisão de um navio contra a Ponte Rio-Niterói, ocorrida em novembro de 2022, e o encalhe de um graneleiro na Baía de Sepetiba, que aconteceu em maio do ano passado.

O requerimento é assinado pela presidente do grupo, deputada Tia Ju (REP), pelo vice-presidente Val Ceasa (PRD), pela relatora Lucinha (PSD) e pelo integrante efetivo Rafael Nobre (União).

De acordo com a justificativa do requerimento, a prorrogação se dá diante da complexidade da matéria e da necessidade de ouvir representantes de vários órgãos envolvidos para embasar o relatório final.