Cuba pode entrar para grupo dos BRICS; entenda

O governo de Cuba enviou um pedido formal para fazer parte do grupo dos BRICS, que reúnes países com economias emergentes e é formado, atualmente, por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A carta foi enviada ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ainda não se pronunciou sobre a solicitação.

A informação foi confirmada pelo diretor de Relações Bilaterais do Ministério das Relações Exteriores cubano, Carlos Pereira. Segundo ele, o pedido é para considerar Cuba um "país parceiro" do grupo, que é considerado um "ator-chave na geopolítica global e esperança para os países do Sul" pelo representante do governo cubano.

Leia também:



➢ Biden cancela viagem à Alemanha devido à ameaça do furacão Milton

➢ X no Brasil: Anatel notifica operadoras para desbloqueio da rede social

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, cerca de trinta países já solicitaram entrada no grupo desde a fundação da parceria, que começou em 2009. Desde então, a África do Sul foi o único país a se unir ao grupo posteriormente, após ser admitida em 2011. Os outros quatro integrantes - Brasil, Rússia, Índia, China - participaram da fundação do grupo econômico.



Neste ano, a Rússia está com a presidência do grupo. a próxima cúpula do BRICS+ acontece nos próximos dias 22 e 24 de outubro, em Kazan, capital da república russa de Tartaristão.