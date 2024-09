Lula cria "Dia do Pastor Evangélico" e reconhece legalmente expressões artísticas cristãs

As leis foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16) - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

As leis foram publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16) - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou duas novas leis: uma que institui o Dia do Pastor Evangélico e outra que reconhece as expressões artísticas cristãs. Ambas as legislações foram aprovadas pelo Congresso Nacional e publicadas no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16).



Com a determinação, fica estabelecido que o Dia da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico será celebrado, anualmente, no segundo domingo do mês de junho, mas sem ser feriado nacional.

Leia mais:

Eleições 2024: Veja agenda dos candidatos a prefeito de SG, Niterói, Itaboraí e Maricá

Fim do saque-aniversário? Governo estuda acabar com recurso do FGTS



Também passam a ser legalmente reconhecidas as expressões artísticas cristãs e as influências do cristianismo, além de seus aspectos religiosos, como manifestação cultural brasileira.