Expansão da infraestrutura no Estado impulsiona crescimento do Rio de Janeiro

Com um investimento de R$2,6 bilhões, as obras de infraestrutura realizadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), estão consolidando o protagonismo do interior na geração de emprego e renda. Nos últimos dois anos, mais de 140 projetos foram contratados pela SEIOP para melhorar a infraestrutura em todas as regiões fluminenses. São mais de 400 quilômetros de vias asfaltadas, que garantem mais qualidade de vida para a população. A secretaria também investe em intervenções para aumentar a capacidade dos municípios de enfrentarem eventos climáticos extremos. Desde 2023, mais de R$1,2 bilhão foi direcionado para projetos de drenagem e macrodrenagem.

Essenciais para impulsionar o crescimento, as obras de infraestrutura refletem o esforço da política do governador Cláudio Castro de mobilizar recursos para transformar o estado, segundo maior mercado consumidor do país, em um polo atrativo para investidores, gerando mais renda e emprego. Em Petrópolis, na Região Serrana, por exemplo, 84 dos 88 postos de trabalho criados pelas obras de reforço estrutural do Túnel Extravasor foram ocupados por moradores da cidade. Nos canteiros de obras espalhados pelo estado, a mão de obra contratada é da região, o que tem impacto direto na economia local. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, ressalta que o investimento feito pelo Governo do Estado em infraestrutura é essencial para o desenvolvimento econômico.

Túnel extravasor em Petrópolis | Foto: Michel Filho/SEIOP

"Investir em infraestrutura atrai mais investimentos, aumenta a competitividade das empresas e cria empregos. Nosso trabalho no interior do estado garante maior mobilidade, acessibilidade, segurança e valorização econômica", destaca Uruan.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), o Rio de Janeiro registrou 90,8 mil novas vagas formais no primeiro semestre do ano. Entre os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas que protagonizaram esse crescimento está o setor de construção, refletindo o impacto dos investimentos em infraestrutura.

Reflexo de uma política integrada

Canal Rui Barbosa | Foto: Michel Filho/SEIOP

O investimento em obras de infraestrutura atrai investidores e prepara melhor as cidades para receber turistas. Em julho, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou a abertura de 7.315 novas empresas - o maior número registrado para o mês nos 215 anos de existência da autarquia. No total, o estado já contabiliza mais de 44 mil novas empresas em 2024, o melhor resultado de todos os tempos, nos primeiros sete meses do ano.

O turismo também apresenta números positivos, com 760 mil turistas internacionais visitando o estado no primeiro semestre de 2024, o melhor resultado em uma década. Dados da Companhia de Turismo do Estado (TurisRio) reforçam a importância dos investimentos em infraestrutura para o setor. A rede hoteleira atingiu 80% da sua ocupação. Com as melhorias em mobilidade, acessibilidade e urbanização dos municípios impulsionam o turismo.

O crescimento do turismo foi de 19,9% em relação ao mesmo período de 2023 e mantém o estado no ranking como o segundo mais visitado do país. Os dados positivos são reflexo de um trabalho conjunto e uma infraestrutura urbana robusta em todas as regiões, contribuindo diretamente para a experiência dos visitantes no estado, além de proporcionar melhor qualidade de vida para a população fluminense.