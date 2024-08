Audiência Pública discute Lei Municipal de Acessibilidade Cultural em Niterói

Nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, às 18h, a Câmara Municipal de Niterói será palco de uma Audiência Pública que discutirá a Lei Municipal de Acessibilidade Cultural. O evento, que ocorrerá na sede da Câmara, localizada na Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625, no Centro de Niterói, é uma oportunidade para promover o debate sobre a inclusão e acessibilidade no cenário cultural da cidade.

A Audiência Pública reunirá representantes da sociedade civil, especialistas em acessibilidade, membros da comunidade artística, além de cidadãos interessados em contribuir para a criação de um ambiente cultural mais inclusivo e acessível a todos, entre eles o fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão. A discussão abordará temas como a implementação de medidas que garantam o acesso de pessoas com deficiência a eventos culturais, equipamentos públicos e iniciativas que promovam a participação plena dessas pessoas na vida cultural de Niterói.

O evento contará com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais) e acessibilidade para pessoas com deficiência, assegurando a participação efetiva de todos os interessados. No local, serão disponibilizados recursos como intérpretes e estrutura adequada para receber pessoas com mobilidade reduzida.

O vereador Leonardo Giordano, presidente da Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico, destaca a importância da audiência, afirmando que a cultura é um direito de todos, e é essencial garantir que ninguém fique de fora. "A acessibilidade cultural é uma pauta urgente e fundamental para construir uma Niterói mais justa e inclusiva", diz.

"O evento atua no cerne de uma problemática que se arrasta há muito tempo, que é a urgência em estabelecer uma política pública de cultura realmente para todos. Estamos em busca da criação de uma cidade mais acolhedora e inclusiva para pessoas com deficiência", explicou Mestre Bujão que trabalha a capoeira através do método Din Down Down, para que todas as pessoas, com deficiência ou sem deficiência possam expressar sua cidadania através da arte e da cultura.

Mestre Bujão | Foto: Divulgação

A presença da população é fundamental para fortalecer o debate e contribuir para a construção de uma legislação que reflita as necessidades reais da comunidade. A participação na Audiência Pública é aberta a todos, e aqueles que desejarem podem se inscrever para fazer uso da palavra durante o evento.

Serviço:

Audiência Pública sobre a Lei Municipal de Acessibilidade Cultural

Data: 14 de agosto de 2024

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Niterói

Endereço: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625 - Centro, Niterói - RJ