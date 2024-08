Deputada Zeidan retira candidatura à prefeitura de Itaboraí para cuidar da saúde

Seguindo recomendação médica de não se expor ao sol e as agendas intensas, a deputada estadual Zeidan não seguirá em campanha pela prefeitura de Itaboraí. O anúncio foi feito na tarde deste sábado (10).

A suspeita de um carcinoma obrigou Zeidan a realizar uma cirurgia recente e a limitar suas agendas, principalmente de exposição ao sol.

"Neste momento, preciso cuidar da minha saúde. Nós mulheres sabemos que a nossa dedicação em tudo é sempre muito intensa e agora não posso seguir com afinco uma campanha como deve ser, restringindo as atividades e principalmente a exposição ao sol. Acredito que a Federação Brasil da Esperança escolherá uma chapa forte para seguir nossa missão em ter uma cidade de Itaboraí muito melhor", afirmou Zeidan.



Ao lado do filho Diego Zeidan e do deputado federal Washington Quaquá, Zeidan afirmou que continuará a trabalhar por Itaboraí.

"Coloquei meu nome à disposição do PT e da Federação Brasil da Esperança para as eleições de 2024 porque realmente acredito que podemos vencer e trazer para Itaboraí todas as políticas sociais que ajudei a implementar em Maricá, levando qualidade de vida e orgulho ao povo. O sonho não está encerrado, em meu caso como pré-candidata, apenas adiado. Tão logo recupere a certeza de minha saúde restabelecida por completo, estarei com todos vocês nas lutas por melhores condições de vida para o nosso povo", finalizou.

A deputada estadual Zeidan segue em seu terceiro mandato na Alerj, onde ocupa a vice-presidência da Casa.