Prefeita de Quissamã acusa vereador de São Gonçalo por ofensas

O vereador de São Gonçalo Glauber Poubel (Solidariedade) foi acusado de proferir ofensas e ameaças contra a prefeita do município de Quissamã, Fátima Pacheco (União). Durante a convenção partidária de um pré-candidato a prefeito no município, o parlamentar gonçalense é flagrado chamando a prefeita de "ladra, bandida e vagabunda". O caso foi registrado pela Polícia Civil.

No trecho, que foi compartilhado nas redes sociais, Poubel é visto xingando a atual chefe do Executivo de Quissamã em um evento da chapa de oposição na cidade, formada por Armando Carneiro (PL) e Marcinho Pessanha (MDB). "É guerra do bem contra o mal e passaremos com o rolo compressor sem pena, vamos passar por cima de todo mundo, eles não respeitaram ninguém. Na pandemia quando foi pedido para ficar em casa. Essa bandida, essa ladra, essa vagabunda estava roubando o dinheiro de vocês. Mas isso, meu irmão, a gente não vai permitir", diz o vereador. Confira:





Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Em seu perfil nas redes sociais, Fátima denunciou o caso e disse que registrou um boletim de ocorrência contra o vereador. "Não vou me calar diante disso. Não aceitaremos que as mulheres de Quissamã sejam atacadas e xingadas, e que forasteiros venham à nossa cidade para nos desqualificar", disse a prefeita.

Nas redes sociais, o vice governador do Rio, Thiago Pampolha, manifestou apoio e solidariedade a Fátima Pacheco, a quem ele chama de "querida amiga e grande liderança do interior do estado".

O SÃO GONÇALO tentou entrar em contato com o vereador Glauber Poubel, mas não conseguiu até o fechamento desta matéria, que será atualizada em caso de resposta.