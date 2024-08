Eleições: Dr. Serginho lidera com 48,5 % e prefeita Magdala Furtado tem 17,1% em Cabo Frio

Dr. Serginho (PL) lidera a corrida pela Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos Fluminense, segundo pesquisa da Factum Comunicação e Pesquisa, divulgada nesta segunda-feira, 5. A totalização das intenções de voto apontou que ele tem 48,5 % das intenções de voto, seguido da atual prefeita Magdala Furtado (PV), com 17,1%.

Marquinho Mendes (MDB) obteve 14,1% e Rafael Peçanha (Rede), 2,5%. Fernando Luiz (NOVO) ficou com 0,3% das intenções de voto, enquanto 9,5% dos eleitores permanecem indecisos e 5% votariam em branco ou nulo; 3% não souberam ou não quiseram responder.

Os dados são da sondagem estimulada, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. No cenário espontâneo, Dr. Serginho obteve 33,5% contra 12% da prefeita Magdala. Marquinho Mendes ficou com 8,5% e Rafael Peçanha 2%; Fernando Luiz não pontuou na sondagem. Já 5% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 36% ainda estão indecisos.



A pesquisa também avaliou o índice de rejeição dos candidatos. Magdala Furtado lidera : 41,2% dos entrevistados disseram que não votariam na prefeita. Marquinho Mendes ficou em segundo lugar, com 15,9% de rejeição, seguido de Dr. Serginho, com 9%. Rafael Peçanha obteve 6,9% e Fernando Luiz é o com menor rejeição: 6%.



A administração da prefeita Magdala Furtado recebeu avaliações negativas. Apenas 4,2% classificaram seu governo como “ótimo” e 11,4% como “bom”. Por outro lado, 38,4% avaliaram como “péssima” e 21,1% como “ruim”, Para 21,9% a gestão é “regular”. Quanto à aprovação do governo, 74,9% desaprovam a forma como a prefeita administra o município, enquanto 22,1%) aprovam.



Foram ouvidos 598 eleitores entre os dias 29 e 31 de julho, em 34 bairros de Cabo Frio. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 01007/2024. O nível de confiança é de 95%, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais.