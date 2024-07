Bolsonaro reúne apoiadores na Praia de Icaraí, em Niterói

Bolsonaro discursou do alto do trio elétrico, em Icaraí - Foto: Layla Mussi

Bolsonaro discursou do alto do trio elétrico, em Icaraí - Foto: Layla Mussi

Na manhã do último sábado (20), o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de ato em apoio ao pré-candidato à Prefeitura de Niterói, deputado federal Carlos Jordy (PL), na Praia de Icaraí, com a participação de várias lideranças políticas do PL e partidos aliados.

Placas de "Eu não desisto" foram levantadas pelo público presente | Foto: Layla Mussi

O ex-presidente, que enfrenta várias acusações e processos, sendo investigado pela Polícia Federal, por falsificação de carteira de vacinação, desvio de jóias recebidas recebidas durante viagens ao exterior e pela tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023, foi recebido por cerca de 3 mil pessoas, a maior parte vestindo camisas da Seleção brasileira, e com botons "Niterói com Bolsonaro". Muitas seguravam placas com os dizeres "Eu não desisto" e "Meu partido é o Brasil". O ato fez parte de mais um dia da agenda que vem realizando com diversos pré-candidatos à prefeituras do Estado do Rio de Janeiro desde a última quinta feira.

O senador Flavio Bolsonaro, filho do ex-presidente, também discursou na Praia de Icaraí | Foto: Layla Mussi

Leia também:



IFRJ oferece 40 vagas de estágio

Porto da Pedra lança a sinopse e Mauro Quintaes dá recado aos compositores



A vinda do político ao evento oficializou seu apoio à pré-candidatura do deputado federal Carlos Jordy (PL), líder licenciado da oposição no Congresso Nacional e seu aliado político de primeira hora, à Prefeitura de Niterói.

Público presente

Com a chegada do ex-presidente à Praia de Icaraí, por volta das 10h10, o público presente, em sua grande maioria composto por idosos e famílias, se aglomerou em volta do trio elétrico estacionado em frente ao Clube Central, ocupando cerca de um quarteirão da Avenida Alberto Francisco Torres, que se estende por toda a orla da Praia de Icaraí.

Bolsonaro chegou em Icaraí e foi recebido pelo público presente | Foto: Layla Mussi

"Estou aqui porque ele é a nossa última esperança para o país voltar ao que era antes", afirmou o funcionário público Calmon, 56 anos, que esteve presente no ato político ao lado da filha Maria Fernanda, de 12 anos. "Acho muito importante a juventude estar presente e ativa na política do país", completou a estudante.

Pai e filha no ato político de Jair Bolsonaro, em Icaraí | Foto: Layla Mussi

Além dos cânticos de apoio à Bolsonaro, os apoiadores do político também demonstraram insatisfação com o governo atual, e até mesmo em relação a gestão da cidade, também manifestando apoio ao pré-candidato do PL.

"Pra mim o grande diferencial do Bolsonaro foi privilegiar a iniciativa privada e a liberdade de opinião. Isso é muito importante para nós", declarou o aposentado Lindolfo, de 77 anos, morador de Itaipu.

Lindolfo, de 77 anos, esteve presente em Icaraí para acompanhar o ato de Bolsonaro | Foto: Layla Mussi

Discursos acalorados

O primeiro a falar do alto do trio elétrico foi o "filho 01" do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que prometeu "resgatar o Brasil das mãos da extrema-esquerda".

"Estamos aqui pela defesa da família, na luta contra liberação de drogas, contra liberação do aborto, na defesa pela vida e pelo patriotismo verde e amarelo. Não dá mais para ver Niterói manchada de vermelho. Nós vamos tirar aquela quadrilha do PT", afirmou em seu discurso.

O pré-candidato à Prefeitura de Niterói, Carlos Jordy, recebeu o apoio de Bolsonaro | Foto: Layla Mussi

Também presentes no ato político, o deputado federal Altineu Cortes (PL) e a pré-candidata à vice-prefeita de Niterói, Alexandra Ferro (PP), fizeram um discurso inflamado com citações a Deus e ao ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que recentemente, ao voltar como pré-candidato à liderança da Casa Branca, sofreu um atentado.

Bolsonaro no cenário político

Em um longo discurso, Bolsonaro declarou, de maneira incisiva, seu apoio ao pré-candidato à Prefeitura de Niterói, Carlos Jordy (PL), que, em seu momento de fala, se referiu ao ex-presidente como "a maior referência política desse país", além de afirmar que "na política,devo tudo à você", também em referência ao político do Partido Liberal.

O público se empenhou em levar faixas, adereços e até mesmo um homem se fantasiou de "Alexandre de Moraes" | Foto: Layla Mussi

Enquanto isso, Bolsonaro rasgou elogios à cidade de Niterói, a qual se referiu como "uma das cidades mais ricas do Brasil", afirmando ainda que ao longo dos quatro anos do seu governo, os brasileiros reaprenderam a cantar com orgulho o hino nacional e a vestir o verde e amarelo "com emoção".

Durante o discurso, ao se referir à Israel, país cuja bandeira também esteve presente nas manifestações dos apoiadores do ex-presidente, Bolsonaro afirmou' "Vejam o que eles não tem e o que eles são, e vejam o que o Brasil tem e o que nós não somos. Onde está o problema? Nas nossas escolhas. Nós podemos ver um time de futebol sem torcida, mas um presidente sem o povo é a primeira vez que acontece no Brasil".

O público presente levou bandeiras e faixas para o ato político de Bolsonaro em Icaraí | Foto: Layla Mussi

O ex-presidente também demonstrou sua divergência em relação ao atual governo e ao Partido dos Trabalhadores.

"Onde tem PT tem fome, tem miséria, não tem esperança. Cadê a população que votou em Lula, com camisa vermelha e a cara do "capiroto" estampada?", disse Bolsonaro, puxando o couro "Lula ladrão".

Em relação ao seu governo e o incentivo à posse de armas, Bolsonaro garantiu que "arma não mata ninguém, arma protege". Além disso, após citar o atual presidente, concluiu sua fala citando as notícias divulgadas pela "grande rede de televisão", como ele se refere.

"Eu não falo o que o povo quer ouvir, falo o que o povo tem que ouvir. Não tem notícia de corrupção em meu governo, aí ficam com historinha, presente, jóia, cartão de vacina. Gostaria de falar com a 'grande rede de televisão', me chamem para um programa ao vivo de 2h", declarou.

Em Niterói, Lula venceu Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 com 51,21% dos votos contra 48,79% dados ao candidato do PL.