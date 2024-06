Governo do Rio deposita primeira parcela do 13º salário para o funcionalismo nesta sexta-feira (28)

O Governo do Estado do Rio de Janeiro deposita, nesta sexta-feira (28/06), a primeira parcela do 13º salário para o funcionalismo. O abono natalino será repassado para 422.535 servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor aproximado dessa folha de pagamento será de R$ 1,5 bilhão.



"Este é o quarto ano seguido em que conseguimos antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário, honrando o compromisso assumido com os nossos funcionários públicos. É mais um objetivo cumprido, para proporcionar melhores condições aos servidores do Estado, e que comprova o gerenciamento efetivo e responsável dos recursos públicos", ressaltou o governador Cláudio Castro.

O abono natalino vem sem os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária. De acordo com o calendário de pagamento do Estado do Rio, a segunda parcela do 13º será depositada em 20 de dezembro.