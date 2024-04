Eleições 2024: Google proíbe impulsionamento de conteúdo político

O Google vai proibir a divulgação de anúncios políticos para as eleições municipais de 2024 nas plataformas da empresa. A decisão foi baseada na nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre publicidade de candidatos e partidos.

A medida irá afetar a publicidade on-line do Google Ads., ferramenta de anúncios para alcançar usuários dentro das plataformas, como YouTube e Busca.

A resolução do TSE determina que a empresa que oferecer impulsionamento de conteúdos políticos eleitorais mantenha repositório para acompanhar informações do anúncio, como conteúdo, valor gasto, anunciante e público-alvo.



A propaganda eleitoral poderá ser veiculada a partir de 16 de agosto deste ano.

“As eleições são importantes para o Google e, ao longo dos últimos anos, temos trabalhado incansavelmente para lançar novos produtos e serviços para apoiar candidatos e eleitores. Para as eleições brasileiras deste ano, vamos atualizar nossa política de conteúdo político do Google Ads para não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país. Essa atualização acontecerá em maio tendo em vista a entrada em vigor das resoluções eleitorais para 2024. Temos o compromisso global de apoiar a integridade das eleições e continuaremos a dialogar com autoridades em relação a este assunto", disse a nota oficial do Google.