Presidente da Petrobras descarta aumento dos combustíveis a curto prazo

Em participação no evento "O Fortalecimento da Indústria Naval Nacional e o Setor Energético Offshore", que aconteceu no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (18), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, descartou o aumento de combustíveis no Brasil a curto prazo.

"Estamos avaliando as condições todas de mercado. Não há razão nenhuma para aumento agora. Não está sendo avaliado (aumento para as próximas semanas). Estamos monitorando o cenário internacional. Por enquanto não há nada que faça mover. E o preço do petróleo indica isso", disse.

Leia mais:

Ministro do STF determina retirada da tornozeleira de bicheiro Rogério Andrade



CNJ conclui que Moro, Dallagnol e Gabriela Hardt se uniram para desviar R$ 2,5 bilhões



Nesta quinta-feira (18), o preço do petróleo tipo Brent, usado como referência internacional, está em queda de 0,22%, a US$ 87,10. No último dia 12, chegou a ultrapassar os US$ 90. Segundos dados da Abicom, que reúne os importadores, o preço da gasolina cobrado pela estatal está 20% menor em relação ao cenário internacional. No caso do diesel, a diferença hoje é de 10%.



O último movimento de preços feito pela Petrobras ocorreu em outubro do ano passado, quando a estatal reduziu o valor da gasolina nas refinarias e passou de R$ 2,93 para R$ 2,81. No caso do diesel, a queda foi em dezembro, caindo de R$ 3,78 para R$ 3,48.

Durante o evento desta quinta-feira (18), o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o impacto do conflito no Oriente Médio deve ser nulo sobre os combustíveis no Brasil.

A declaração do presidente da Petrobras ocorre em um momento de crise na estatal, após críticas feitas pelo ministro Silveira. Com isso, surgiram rumores de uma troca no comando da estatal. Nos últimos dias, a crise se estendeu ao Conselho de Administração da estatal.

Perguntado como estava o clima, Prates disse estar tranquilo. Afirmou ainda que tem agenda constante em Brasília:

"Eu estou tranquilo. O presidente Lula está na Colômbia. Eu não fui a Brasília para isso. Temos agendas em Brasília constantemente. Por exemplo, eu passei o dia inteiro no TCU (Tribunal de Contas da União). Fui ver as lideranças no Senado. São meus amigos", afirmou Prates.

A próxima reunião do Conselho de Administração deve ocorrer nesta sexta-feira (19). Havia a expectativa de que o tema da distribuição de dividendos extras estivesse na pauta, mas Prates negou.

"A diretoria já tomou sua decisão. Fizemos a proposta, que está tecnicamente respaldada (de distribuir metade dos recursos). O governo vai orientar os membros do Conselho de Administração. Não está na pauta da próxima reunião do Conselho. Provavelmente, o tema pode ser deliberado durante a assembleia geral de acionistas (no dia 25 de abril) ou depois da assembleia, disse Prates, ao ser questionado por jornalistas.