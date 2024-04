Rodrigo Neves deixa Secretaria Executiva para se dedicar à campanha para Prefeitura de Niterói

Como já vinha sendo especulado há alguns meses, Rodrigo Neves deixa a Secretaria Executiva para se dedicar integralmente à sua campanha para prefeito de Niterói.



Rodrigo assumiu o cargo na Prefeitura de Niterói em janeiro de 2023. Com sua saída, já programada, entra no comando da pasta André Diniz. Assim como Rodrigo, André é uma das pessoas de confiança de Axel.

Rodrigo Neves é ex-prefeito de Niterói por dois mandatos entre 2013 e 2020, quando ainda conseguiu vencer as eleições com seu sucessor, o então vice, Axel Grael, que não será candidato à reeleição. O ex-petista foi também candidato ao governo do Rio de Janeiro, mas acabou não levando.

Segundo bastidores da política, Rodrigo Neves pretende ser escolhido de Lula para tentar derrotar o deputado federal Carlos Jordy (PL), na campanha à prefeitura de Niterói, uma das maiores do Rio.

Sobre Rodrigo Neves

Rodrigo Neves nasceu em 28 de junho de 1976. Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), já foi vereador, deputado estadual, secretário estadual de Assistência Social e prefeito de Niterói por dois mandatos consecutivos, em 2013 e 2017.

Formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, durante a juventude integrou a União Niteroiense de Estudantes Secundaristas (UNES), onde defendeu bandeiras como o passe-livre para os estudantes, e foi líder do movimento pela ética na política que ficou conhecido como movimento “dos caras pintadas”.

Sua carreira política começou aos 21 anos, em 1996, quando se tornou o vereador mais jovem da cidade, conquistando novos mandatos em 2000 e 2004. Em 2006, foi eleito para seu primeiro mandato de deputado estadual. Reeleito quatro anos depois, foi convidado a assumir a Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. Na Alerj, foi autor das leis que criaram o Plano Diretor para a Região Metropolitana e o Conselho Estadual das Cidades. Como secretário estadual, criou o Rio Sem Miséria, plano estadual pioneiro no Brasil voltado para a superação da pobreza extrema.

À frente da Prefeitura de Niterói, Rodrigo Neves implementou ações orientadas por gestão, planejamento e ajuste fiscal. Com práticas modernas e eficientes, ao assumir em 2013 evitou colapso dos serviços públicos essenciais à cidade e reverteu o cenário de passivos fiscais, financeiros e administrativos que comprometiam a eficácia da gestão, como uma dívida líquida consolidada com crescimento exponencial, restos a pagar, despesas não empenhadas e salário do funcionalismo público atrasado.

Em 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, Rodrigo Neves colocou Niterói em destaque após adotar uma série de medidas inéditas no país para salvar vidas, empregos e empresas durante os momentos mais difíceis da pandemia. Entre as iniciativas estão a criação do primeiro hospital exclusivamente voltado para tratar pacientes de coronavírus, a sanitização de ruas e comunidades e programas como o Renda Básica Temporária, para apoiar a população mais carente e o Empresa Cidadã, para auxiliar empresas a manterem os empregos.

Rodrigo é casado, tem três filhos e uma neta.