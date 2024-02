Obras do Estado para pavimentação em Magé atingem mais de 50% de conclusão

As obras de renovação de pavimentação asfáltica em vias de Magé, na Baixada Fluminense, ultrapassaram a marca dos 50% de intervenções concluídas. Executadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas, o conjunto de melhorias recebeu investimento de R$ 51,4 milhões, abrangendo 53 ruas de 19 bairros do município, um total de 74 km. Até o momento, os serviços já foram realizados em 22 vias, totalizando 34 km de extensão.

"Magé apresenta um potencial enorme para o desenvolvimento econômico do estado, é uma cidade que tem muito para contribuir com o avanço do RJ, seja na geração de emprego e renda, seja na oferta de experiências para turistas. Também vai possibilitar um escoamento mais eficaz para os produtores rurais, uma das atividades mais importantes para a economia do município. Essa é a missão do Estado, olhar de forma única para todo o RJ e alavancar os avanços planejados", enfatiza o governador Cláudio Castro.

Pavimentação em 19 bairros e 53 ruas | Foto: Divulgação/ Michel Filho/SEIOP

As obras estão previstas para serem concluídas em junho deste ano e vão melhorar as condições de trafegabilidade de Magé, investimento em infraestrutura que atrai mais oportunidades de negócios e turistas para a região. Em Santo Aleixo, distrito de Magé, por exemplo, a secretaria já realizou a pavimentação de 9 km da Estrada Adam Blumer, via municipal, uma das principais para o comércio local. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, reafirmou o compromisso com o município e ressaltou a importância dessa obra para aumentar o fluxo de pessoas na região.

"As ações vão facilitar o acesso ao município, garantindo e proporcionando mais segurança para os motoristas. Com essas melhorias, o comércio local também será beneficiado com maior fluxo de pessoas transitando na região. Elevar a qualidade de vida do cidadão é a nossa maior missão", ressalta Uruan.

Impacto positivo para moradores

Cláudia de Almeida, comerciante de Magé, destacou o impacto dessa intervenção para o município e enfatizou que está muito contente com os serviços.

"Estou achando uma maravilha essas obras em Magé. Fazia muito tempo que a gente não via esse tipo de melhoria aqui na região. Fiquei muito feliz com essa obra de pavimentação aqui em Santo Aleixo. Além de diminuir nosso tempo no trânsito, aumenta o fluxo de veículos no nosso município. Eu, que sou comerciante, só tenho a agradecer por essa obra, pois diminuiu o número de buracos e aumentou os clientes da minha barraca", destacou Cláudia de Almeida

A moradora Maria Eduarda Ferreira, mãe há pouco mais de 1 ano, falou sobre a importância das obras para a cidade. Segundo ela, as ruas antes da intervenção estavam cheias de buracos, o que dificultava a passagem com o carrinho de bebê pelo local.

As obras de renovação de pavimentação asfáltica em vias de Magé, na Baixada Fluminense, ultrapassaram a marca dos 50% de intervenções concluídas | Foto: Divulgação/Michel Filho/SEIOP

"A obra melhorou bastante as condições das ruas na região. A gente que tem necessidade de andar com um carrinho de criança sente a diferença. Até mesmo quem trabalha de moto ou bicicleta foi beneficiado. A situação de algumas ruas aqui era bem precária e depois dessa obra melhorou muito", disse Maria Eduarda.

A secretaria investe mais de R$ 820 milhões em 27 obras em execução em nove municípios da Baixada Fluminense. As obras garantem melhor infraestrutura, trafegabilidade e qualidade de vida aos moradores.