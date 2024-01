Secretário das Cidades acompanha avanço em obras de municípios da Região Metropolitana

O Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, fez nesta terça-feira, 30, um tour pelas obras da pasta nos municípios de Cachoeiras de Macacu e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio acompanhado do prefeito de Cachoeiras de Macacu, Rafael Miranda, e do deputado estadual Guilherme Delaroli.

Obras em Cachoeiras

Com investimentos de quase R$ 40 milhões, o Governo do Rio, através da secretaria das Cidades, em parceria com a prefeitura de Cachoeiras de Macacu, conta com três obras no município. As intervenções têm o objetivo de melhorar a infraestrutura local e oferecer novas opções de lazer aos moradores.

No distrito de Papucaia, o bairro Guararapes conta com serviços de drenagem, pavimentação e sinalização viária. Em Japuíba, uma praça está sendo construída no bairro Vilage. No local, haverá espaço de convivência, parque e uma quadra poliesportiva. Uma outra intervenção recupera pavimentação asfáltica e realiza sinalização em várias ruas do município, inclusive no Centro.

"As obras em Cachoeiras de Macacu são fruto de parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura. Estamos levando mais dignidade às pessoas e o compromisso do governador Cláudio Castro é que a gente possa empregar todos os esforços para entregar esse benefício à população. E tem muito mais por vir para a cidade", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.

Obras em Itaboraí

Já em Itaboraí, o secretário das Cidades visitou as obras na Avenida 22 de Maio, a principal via da cidade.

Com investimento de R$ 250 milhões, as intervenções incluem drenagem, pavimentação e reurbanização da avenida e de seu entorno, além do alargamento da pista.