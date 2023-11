Presidente do Banco Central prevê fim de apps de banco

Os aplicativos de banco podem estar com os dias contados no Brasil. Ao menos, foi isso que prometeu o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em discurso durante um evento com brasileiros em Chicago, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (10).

Campos Neto comentou o Open Finance, tecnologia que permite o compartilhamento de informações financeiras de diferentes contas, e afirmou que o avanço do sistema deve diminuir o uso de aplicativos individuais de bancos no país.

Leia também:

➢ Participantes farão a 2ª prova do Enem neste domingo

➢ Lula nomeia três novos ministros do STJ

"Em até um ano e meio, dois anos, não terá mais app de Bradesco, Itaú. Será um app agregador que, pelo Open Finance, vai dar acesso a todas as contas", afirmou o presidente do BC.

De acordo com ele, cerca de 50 a 60 milhões de brasileiros aderiram ao sistema mesmo antes do funcionamento de todos os seus mecanismos.

Ainda segundo eles, o Banco está trabalhando na expansão das funcionalidades de portabilidade e comparabilidade do OpenFinance para outros produtos.

As novas mudanças devem permitir aos clientes compartilhar também dados de investimentos em fundos e renda fixa entre os bancos e empresas da área financeira.