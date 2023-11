Projeto para fornecimento gratuito de medicamento com canabidiol é votado nesta quinta-feira (9) pela Alerj

Nesta quinta-feira (9), a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) vota o projeto de lei que prevê o fornecimento gratuito de medicamento à base de canabidiol (CBD), um projeto de lei do deputado Carlos Minsc (PSB). A distribuição será feita para pessoas que não possuem condições financeiras para arcar com o medicamento.

O canabidiol é liberado pela Anvisa para tratamento de 12 doenças no Brasil, e seu uso é autorizado para pessoas que, comprovadamente, possuem uma condição que é aliviada e melhorada com o uso do CBD.

Apesar da comercialização ser permitida, a produção de canabidiol no país não é autorizada e, por isso, medicamentos à base de CBD no Brasil são vendidos por um valor alto, já que o canabidiol é importado.

A venda do medicamento será feita da mesma forma que a comercialização de remédios tarja preta: a farmácia irá reter a receita médica com os dados do paciente, do médico, e, se for o caso, informações da pessoa que realizou a compra.

Como conseguir o fornecimento gratuito

Para conseguir um medicamento à base de canabidiol, o paciente deve seguir o procedimento padrão do SUS e as orientações da Anvisa. Ainda, o paciente deve comprovar que não possui renda para arcar com o remédio por conta própria, e que o tratamento vai melhorar sua qualidade de vida.