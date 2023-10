Brasileiro que estava desaparecido é encontrado morto após confrontos em Israel

O brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, foi encontrado morto em Israel após ter desaparecido depois do ataque do grupo armado Hamas à edição israelense do festival Universo Paralello, no último sábado (07).

Ranini era natural de Porto Alegre (RS), vivia em Tel Aviv, capital de Israel, há 7 anos. Quando o bombardeio do grupo Hamas começou, Ranani que estava acompanhado de sua namorada, Rafaela Treistman, um amigo e um grupo de pessoas, estavam curtindo o festival quando as bombas atingiram o local.

O grupo foi até um bunker para se proteger dos ataques. O local foi atingido por uma bomba e os dois que acompanhavam Ranani conseguiram deixar o local, mas sem ele. Rafaela e o amigo foram orientados a procurar um hospital e não conseguiram mais fazer qualquer contato com a vítima.



Nas redes sociais, Glazer publicou um stories no Instagram quando o bombardeio começou. "Triste ter que estar nessa situação e não sei. Tipo, tomara que não seja meus últimos stories. Mas, tipo, cara", disse o brasileiro, transtornado.

Em seguida, Ranini postou outros stories atualizando sua situação e informou que estava num bunker: "Cara, eu juro que essa situação não tem como inventar. No meio da rave, a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente tá num bunker agora, seguro. Vamos esperar dar uma baixada nisso, mas, cara, foi cena de filme agora, gente correndo, quilômetros, para achar um lugar pra se esconder, velho".