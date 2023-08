Preta Gil será homenageada com o 'Prêmio Dandara' no Rio

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, ontem (09), o Projeto de Resolução 28/23, da deputada Dani Balbi (PCdoB), que concede o Prêmio Dandara para a cantora Preta Gil. O texto será promulgado pela presidência da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), e publicado no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

"Uma mulher negra, que foi vítima de racismo e de todas as formas de opressão. E no debate público ela tem enfrentado com altivez todas as formas de misoginia, machismo e tentativas de silenciamento que as mulheres sofrem. No campo da cultura, ela tem se destacado por ser uma das vozes mais contundentes em defesa da popularização e do enegrecimento da cultura", comentou Balbi em plenário.

Criado pela Resolução 137/15, o Prêmio Dandara é destinado a personalidades que contribuem para a valorização da mulher negra afrodescendente, latino-americana e caribenha no estado.

Preta Gil reúne amigos em aniversário de 49 anos

Preta Gil completou 49 anos e comemorou com um festão na última terça-feira (08), em uma casa noturna no Rio de Janeiro. Entre os convidados estavam pessoas que foram importantes na vida amorosa da cantora, como Otávio Müller - seu ex-marido e pai de seu filho; Marcos Palmeira - com quem já revelou ter perdido a virgindade, e Caio Blat, com quem viveu um romance no início de 2000.

Entre os demais convidados estavam Angélica e Luciano Huck, Marina Ruy Barbosa, Regina Casé, Mariana Ximenes, Malu Mader e Tony Bellotto, Lázaro Ramos e Taís Araújo, Adriana Esteves e Vladimir Brichta, Deborah Secco, Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Aline Wirley, Camila Queiroz, Marcelo Serrado, Bella Campos, Carolina Dieckmann, Ingrid Guimarães, Sheron Menezzes e mais.

O evento contou também com a apresentação dos cantores Thiaguinho, Péricles, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Valesca Popozuda, entre outros.