Dimas Gadelha quer Frente Parlamentar para combater barricadas

O deputado federal do PT tenta emplacar no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar de incentivo às políticas públicas de combate às barricadas



É notório que a crise na segurança pública gerada pela verdadeira epidemia das barricadas em regiões metropolitanas vem tendo destaque nos noticiários.

"Em São Gonçalo e em outras cidades do estado do Rio de Janeiro, as barricadas são barreiras montadas por criminosos e impedem a entrada das forças policias, impedem o ir e vir da população e inviabilizam a prestação de serviços essenciais, como saúde e educação. Diante disso, propomos a criação da Frente Parlamentar para discutir a situação das barricadas nas regiões metropolitanas do Brasil", afirmou o parlamentar fluminense.

Os deputados bolsonaristas do Rio não assinaram a proposição, nem Altineu Cortês, Carlos Jordy, Delegado Ramagem e General Pazzuelo, que conhecem bem a realidade do estado e os índices de violência.